На пороге нового локдауна: когда ужесточат карантин из-за "Омикрона" и кто под угрозой

Очередная волна заболеваний может продлиться до апреля. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине уже говорят о начале новой вспышки коронавируса. За прошлые сутки число заболевших COVID-19 значительно возросло.

Новости "Сегодня" рассказывают, грозит ли нашей стране новый локдаун и при чем здесь "Омикрон".

Реклама

Статистика

За прошедшие сутки, 19 января, в Украине зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 5 664 больше, чем за 18 января.

Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской области – 2777. Среди "лидеров" также Киев (1409) и Львовская область (1440).

Началась новая COVID-вспышка

Об этом сегодня, 20 января, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. По его словам, Ивано-Франковская область оказалась под угрозой. Регион может перейти в красную карантинную зону.

Реклама

Как рассказал Ляшко, Минздрав уже направил документ о рассмотрении государственной комиссией ТЭБ и ЧС красного уровня эпидопасности. В Ивано-Франковской области уже превышены три индикаторные показатели.

Грозит ли Украине новая эпидемия

Ранее в Минздраве и СНБО прогнозировали начало новой вспышки коронавируса на конец января – начало февраля. Очередная волна заболеваний продлится, скорее всего, минимум до апреля.

В комментарии новостям "Сегодня" глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий рассказал, что пока нет оснований говорить о новой пандемии.

Реклама

"Если брать во внимание конкретно Украину, то распространение "Омикрона" в одной стране не является пандемией. Пандемия и так продолжается, и пока нет оснований говорить о новой", – сказал Лапий.

По его словам, штамм "Омикрон" стал причиной значительного роста заболеваемости COVID-19.

Кто может пострадать от "Омикрона"

Инфекционист Виктор Петров отметил в комментарии "Сегодня", что как на западе, так и в центре страны растет число инфицированных "Омикроном". Он добавил, что заразность вируса является достаточно высокой.

Как известно, новый опасный штамм поражает в основном молодых людей. Петров считает, что под угрозой новой волны коронавируса окажутся школьники.

"Под самым большим ударом оказались учебные заведения, поскольку дети тоже болеют часто и активно из-за этого штамма. Но есть и позитивный момент – вакцинированные люди болеют значительно меньше, пять-семь дней. Как правило, заболевание протекает без пневмонии. Но, к сожалению, вакцина не гарантирует полное отсутствие болезни. Нужно понимать, что вирус мутирует", – сказал он.

Школы уже начали переводить на дистанционку

Такое решение приняли в Черновицкой области. Там все учебные заведения уже с пятницы, 21 января, переходят на обучение онлайн.

В регионе местные власти решили ввести дистанционку из-за резкого скачка заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19. Школьники перейдут на онлайн-обучение с 21 января.

Дистанционка продлится две недели – до 6 февраля включительно.

Карантинные зоны в Украине

По состоянию на 20 января в оранжевой зоне находятся следующие области:

Ивано-Франковская

Ровенская

Сумская

Черновицкая

Львовская

Житомирская

Тернопольская

Остальные регионы находятся в желтой карантинной зоне.

Ранее мы писали: