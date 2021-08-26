Напад на омбудсмена, теракт в Кабулі й очікування локдауну – головні новини СЬОГОДНІ

Обгорілі двері офісу омбудсмена після нападу і поранені афганці після теракту / Фото "Сегодня"

В офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини кинули "коктейль Молотова", смертники ІДІЛ вчинили два вибухи в Кабулі, а в Україні різко зросла захворюваність на COVID-19.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші події четверга, 26 серпня 2021 року.

Напад на омбудсмена

У Києві 51-річний чоловік кинув "коктейль Молотова" в офіс омбудсмена Людмили Денісової. Через займання частково вигоріли вхідні двері в адміністративному приміщенні на Печерську. Ніхто з людей не постраждав.

Зловмисник був затриманий і доставлений в Печерське управління поліції Києві для проведення слідчих дій.

Теракт проти евакуації

Вдень у Кабулі сталося два вибухи, імовірно, смертників ісламістського руху ІДІЛ.

Один привів в дію вибуховий пристрій у натовпі на в'їзді в аеропорт Кабула, де тисячі афганців продовжують сподіватися на евакуацію зі своєї країни. Через це загинули щонайменше 13 людей, близько 60 отримали поранення. За попередніми даними, серед жертв є четверо громадян США.

Другий вибух прогримів біля готелю Baron Hotel Kabul, де перебувають громадяни США, що забезпечують евакуацію. За словами власника закладу, ніхто не постраждав.

Через події в Кабулі президент США Джозеф Байден відклав свою першу зустріч із ізраїльським прем'єром Нафталі Беннетом, який у цей момент летів до Вашингтона над океаном.

В Афганістані бойовики руху "Талібан" помістили під домашній арешт колишнього президента країни Хаміда Карзая і голову Вищої ради національного примирення Абдуллу Абдуллу. Про це повідомляє CNN.

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Кібервійська України

Президент Володимир Зеленський підписав указ, за яким набуває чинності рішення Ради нацбезпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про невідкладні заходи щодо кібероборони держави" і яким передбачено створення кібервійськ у структурі Міноборони.

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Тепер Кабмін має розрахувати обсяг матеріально-технічних і фінансових ресурсів, необхідних для початку роботи кібервійськ.

Локдаун

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін спрогнозував, коли в країні можуть знову ввести локдаун. За його словами, це може статися вже в листопаді цього року.

Вранці Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в Україні різко зросла захворюваність на COVID-19. За минулу добу, 25 серпня, зафіксували 1581 новий випадок коронавірусної хвороби, тоді як попередні кілька днів цей показник був 600-700.

А американські та ізраїльські вчені виявили новий побічний ефект від вакцини проти коронавірусу Pfizer. Цей препарат може негативно вплинути на роботу серця.

Гроші МВФ – людям

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в четвер, 26 серпня, заявив, що Кабінет Міністрів України планує направити на соціальні виплати отримані від Міжнародного валютного фонду 2,7 мільярда доларів.

"Ці кошти будуть сприяти макроекономічній стабільності, дозволять збільшити соціальні виплати і підтримати українську економіку на шляху її відновлення", – додав прем'єр.

Анулювання дипломів

Вищі навчальні заклади України зможуть анулювати ступені вищої освіти бакалаврів і магістрів за порушення академічної чесноти – плагіат у дипломних роботах. Відповідну постанову прийняв Кабінет Міністрів на засіданні 26 серпня.

Зазначається, що такі рішення ВНЗ можуть приймати стосовно молодших бакалаврів, бакалаврів і магістрів.