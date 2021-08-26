Нападение на омбудсмена, теракт в Кабуле и ожидание локдауна – главные новости СЕГОДНЯ

Обгоревшая дверь офиса омбудсмена после нападения и раненые афганцы после теракта / Фото "Сегодня"

В офис Уполномоченного Верховной Радой Украины по правам человека был брошен коктейль Молотова, смертники ИГИЛ совершили два взрыва в Кабуле, а в Украине резко выросла заболеваемость COVID-19.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные события четверга, 26 августа 2021 года.

Нападение на омбудсмена

В Киеве 51-летний мужчина бросил коктейль Молотова в офис омбудсмена Людмилы Денисовой. В результате возгорания частично выгорела входная дверь административного помещения на Печерске. Никто из людей не пострадал.

Злоумышленник был задержан и доставлен в Печерское управление полиции Киеве для проведения следственных действий.

Теракт против эвакуации

Днем в Кабуле произошло два взрыва предположительно смертников исламистского движения ИГИЛ.

Один привел в действие взрывное устройство в толпе людей на въезде в аэропорт Кабула, где тысячи афганцев продолжают надеяться на эвакуацию из своей страны. В результате погибли минимум 13 человек, около 60 получили ранения. По предварительным данным, среди жертв есть четверо граждан США.

Второй взрыв прогремел у отеля Baron Hotel Kabul, где находятся граждане США, обеспечивающие эвакуацию. По словам владельца заведения, никто не пострадал.

Из-за произошедшего в Кабуле президент США Джозеф Байден отложил свою первую встречу с израильским премьером Нафтали Беннетом, который в этот момент летел в Вашингтон над океаном.

В Афганистане боевики движения "Талибан" поместили под домашний арест бывшего президента страны Хамида Карзая и председателя Высшего совета национального примирения Абдуллу Абдуллу. Об этом сообщает CNN.

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Кибервойска Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "О неотложных мерах по киберобороне государства", подразумевающее создание кибервойск в структуре Минобороны Украины.

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Теперь Кабмин должен рассчитать объем материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для начала работы кибервойск.

Локдаун

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин спрогнозировал, когда в стране могут снова ввести локдаун. По его словам, это может произойти уже в ноябре этого года.

Утром Минздрав сообщил, что в Украине резко выросла заболеваемость COVID-19. За прошлые сутки, 25 августа, зафиксировали 1581 новый случай коронавируса, в то время как предыдущие несколько дней этот показатель был 600-700.

А американские и израильские ученые выявили новый побочный эффект от вакцины против коронавируса Pfizer. Этот препарат может негативно повлиять на работу сердца.

Деньги МВФ – людям

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в четверг, 26 августа заявил, что Кабинет министров Украины планирует направить на социальные выплаты полученные от Международного валютного фонда 2,7 миллиарда долларов.

"Эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути ее восстановления", – добавил премьер.

Аннулирование дипломов

Высшие учебные заведения Украины смогут аннулировать степени высшего образования бакалавров и магистров за нарушение академической добродетели – плагиат в дипломных работах. Соответствующее постановление принял Кабинет министров на заседании 26 августа.

Отмечается, что такие решения ВУЗы могут принимать в отношении младших бакалавров, бакалавров и магистров.