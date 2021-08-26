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Кабмин направит 2,7 миллиарда долларов МВФ на соцвыплаты

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
26 августа, 15:07
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Деньги МВФ – не кредит, а безвозвратная помощь
Днгис Шмыгаль: Деньги МВФ помогут поддержать украинскую экономику. Фото: коллаж "Сегодня"
Днгис Шмыгаль: Деньги МВФ помогут поддержать украинскую экономику. Фото: коллаж "Сегодня"

Кабинет министров Украины планирует направить на социальные выплаты полученные от Международного валютного фонда 2,7 миллиарда долларов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в четверг, 26 августа.

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"23 августа мы получили 2,7 млрд долларов от МВФ. Это не кредит, а безвозвратная помощь", – напомнил он.

"Эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути ее восстановления", – добавил премьер.

Также он отметил, что получение данных средств не повлияет на выполнение Украиной действующей программы МВФ Stand-By.

Стоит отметить, что последний транш от МВФ Украина получила прошлым летом. В связи с этим власти планируют переговоры о продлении программы МВФ stand-by на полгода.

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Ранее МВФ выделил на восстановление глобальной экономики 650 миллиардов долларов. Украина входит в число стран-получателей – Киеву выделили 2,7 млрд долларов на борьбу с кризисом.

Напомним:

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