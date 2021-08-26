Кабмин направит 2,7 миллиарда долларов МВФ на соцвыплаты

Кабинет министров Украины планирует направить на социальные выплаты полученные от Международного валютного фонда 2,7 миллиарда долларов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в четверг, 26 августа.
"23 августа мы получили 2,7 млрд долларов от МВФ. Это не кредит, а безвозвратная помощь", – напомнил он.
"Эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути ее восстановления", – добавил премьер.
Также он отметил, что получение данных средств не повлияет на выполнение Украиной действующей программы МВФ Stand-By.
Стоит отметить, что последний транш от МВФ Украина получила прошлым летом. В связи с этим власти планируют переговоры о продлении программы МВФ stand-by на полгода.
Ранее МВФ выделил на восстановление глобальной экономики 650 миллиардов долларов. Украина входит в число стран-получателей – Киеву выделили 2,7 млрд долларов на борьбу с кризисом.
Напомним:
- По состоянию на 1 августа 2021 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 28,95 млрд долларов США в эквиваленте. Таким образом, объем валютных "запасов" страны за месяц увеличился более чем на полмиллиарда долларов – 1 июля в резервах Нацбанках находилось 28,36 млрд долларов. Однако с начала года объем резервов уменьшился на 150 млн долларов.
- вопрос наполнения валютных резервов обострится к осени, ведь в сентябре Украину ждут пиковые выплаты по госдолгу. Позже стало известно о решении МВФ – выделить Киеву 2,7 млрд долларов. Учитывая все вышесказанные нюансы, многие аналитики допускают, что Украина в 2021 году, скорее всего, уже не получит транш по программе stand-by.