Коронавірус в Україні. Кількість хворих різко зросла – нові дані

В Україні різко зросла захворюваність на COVID-19. За минулу добу, 25 серпня, зафіксували 1581 новий випадок коронавірусу, тоді як попередні кілька днів цей показник був 600-700.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Усього коронавірус підтвердили у 2 278 171 особи. За минулу добу від COVID-19 померли 45 українців (усього – 53 566). Вилікувати вдалося 2 203 429 інфікованих (1269 – за останню добу).
Як в Україні борються з новим штамом
Після того як у країні виявили перші випадки "Дельти", влада ухвалила нові заходи.
- У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті ретельніше стежитимуть за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до п'яти тисяч на добу;
- МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", найближчого місяця;
- Також змінено правила перетину кордону.
Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.
Також нагадаємо, штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється територією України.
Про спалах коронавірусу в одеському дитячому таборі дивіться у сюжеті: