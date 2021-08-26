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Коронавірус в Україні. Кількість хворих різко зросла – нові дані

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
26 серпня, 07:54
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Кількість нових пацієнтів щодня перевищує кількість тих, хто видужав, – що кажуть у МОЗ
В Україні поширюється коронавірус. Колаж "Сьогодні"
В Україні поширюється коронавірус. Колаж "Сьогодні"

В Україні різко зросла захворюваність на COVID-19. За минулу добу, 25 серпня, зафіксували 1581 новий випадок коронавірусу, тоді як попередні кілька днів цей показник був 600-700.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Усього коронавірус підтвердили у 2 278 171 особи. За минулу добу від COVID-19 померли 45 українців (усього – 53 566). Вилікувати вдалося 2 203 429 інфікованих (1269 – за останню добу).

Коронавірус в Україні. Джерело: МОЗ

Як в Україні борються з новим штамом

Після того як у країні виявили перші випадки "Дельти", влада ухвалила нові заходи.

  • У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті ретельніше стежитимуть за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до п'яти тисяч на добу;
  • МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", найближчого місяця;
  • Також змінено правила перетину кордону.
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Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.

Також нагадаємо, штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється територією України.

Про спалах коронавірусу в одеському дитячому таборі дивіться у сюжеті:

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