Невакциновані без роботи та захист від "Омікрону": головне про COVID-ситуацію в Україні

Вчені назвали спосіб захиститися від "Омікрону", але в Україні він ще недоступний. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні відсьогодні почали діяти нові обмеження для невакцинованих працівників. Водночас, вчені визначили, що навіть дві дози вакцинації не захистять від "Омікрону". Однак все ж таки назвали спосіб вберегтися від нового небезпечного штаму.

Головне про COVID-ситуацію – в матеріалі новин "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу в Україні

Протягом минулої доби, 8 грудня, в Україні зафіксовано 12 376 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що на 3 тисячі більше, ніж попередньої доби.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2449 людей;

летальних випадків – 465;

одужало – 24 547 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1198;

Вінницька область – 488;

Волинська область – 493;

Дніпропетровська область – 471;

Донецька область – 547;

Житомирська область – 640;

Закарпатська область – 503;

Запорізька область – 570;

Івано-Франківська область – 529;

Київська область – 484;

Кіровоградська область – 139;

Луганська область – 146;

Львівська область – 745;

Миколаївська область – 359;

Одеська область – 1232;

Полтавська область – 537;

Рівненська область – 346;

Сумська область – 288;

Тернопільська область – 306;

Харківська область – 566;

Херсонська область – 137;

Хмельницька область – 538;

Черкаська область – 496;

Чернівецька область – 155;

Чернігівська область – 436.

Вакцинація

​Понад 26 млн щеплень проти COVID-19 зроблено в Україні з початку вакцинальної кампанії.

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При цьому за минулу добу 178 796 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 69 267 людей, повністю імунізовані – 109 529 людей

Невакцинованих звільняють з роботи

З 9 грудня набрали чинності зміни до наказу МОЗ щодо розширення переліку професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим. Невакцинованих працівників будуть відсторонювати від виконання обов'язків.

Відсьогодні обов'язково мають бути щеплені:

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соцпрацівники,

співробітники державних підприємств, установ та організацій,

співробітники стратегічно важливих підприємств.

З 8 листопада не пускають на роботу без щеплення працівників:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

вишів, технікумів, училищ, шкіл та дитсадків.

Запорізька область може вийти з "червоної" зони

У регіоні поліпшилися показники захворюваності на коронавірус, за словами заступника голови ОДА Володимира Шустова.

На сьогодні у регіоні продовжує лікуватися 18 880 пацієнтів. Порівняно з даними минулого місяця, кількість хворих зменшується, ситуація потроху стабілізується і такими темпами область скоро має вийти з "червоної зони".

"Слід пам'ятати, незважаючи на те, що в Україні загалом і в нашій області, зокрема, вже три тижні поспіль знижується кількість нових захворювань, госпіталізацій та смертей унаслідок ковіду, небезпека нікуди не відступила", – зазначив чиновник.

Карантинні зони 9 грудня

"Червона"

Вінницька область

Волинська область

Житомирська область

Запорізька область

Київська область

Миколаївська область

Сумська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернігівська область.

"Помаранчева"

Донецька область

"Жовта"

м. Київ

Дніпропетровська область

Закарпатська область

Івано-Франківська область

Кіровоградська область

Луганська область

Львівська область

Одеська область

Полтавська область

Рівненська область

Тернопільська область

Харківська область

Херсонська область

Чернівецька область.

Вчені знайшли захист від "Омікрону"

Штам коронавірус "Омікрон" може частково оминати захист вакцин від COVID-19. В той же час бустерна доза вакцини Pfizer/Biontech нейтралізує "Омікрон".

Вчені провели одне із перших лабораторних досліджень. Вони досліджували здатність клітин крові, взятих у вакцинованих препаратами Pfizer/BioNTech. У дослідженнях взяли участь 12 людина. При цьому шість із них були інфіковані під час першої хвилі в Південній Африці.

В результаті виявилося, що здатність клітин крові нейтралізувати загрозу вірусу може скорочуватися в 41 раз, проте імунний захист вірус не подолав. У зразках крові тих, хто одержав лише первинну серію вакцини, в середньому спостерігалося 25-кратне зниження антитіл проти нового варіанту.

За словами вчених, це може вказувати на те, що двох доз вакцини може бути недостатньо для захисту від зараження "Омікроном". Водночас, бустерна вакцинація захистить від "Омікрону".

Коли в Україні почнуть вакцинувати бустерною дозою

За словами голови МОЗ Віктора Ляшка, вводити бустерну дозу вакцини від коронавірусної хвороби українцям поки що рано. Це стане доцільним після того, як мінімум 50% жителів країни будуть щеплені двома дозами.

Наприкінці листопада він зазначив, що на зараз першими щепленнями охоплено 42% дорослого населення в Україні, а тому говорити про введення бустерної дози передчасно.

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