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Невакцинированные без работы и защита от "Омикрона": главное о COVID-ситуации в Украине

Инна Собора
9 декабря, 09:35
Количество больных коронавирусом продолжает расти

Ученые назвали способ защититься от "Омикрона", но в Украине он еще недоступен. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с сегодняшнего дня начали действовать новые ограничения для невакцинированных работников. В то же время ученые определили, что даже две дозы вакцинации не защитят от "Омикрона". Однако все же назвали способ уберечься от нового опасного штамма.

Главное о COVID-ситуации – в материале новостей "Сегодня".

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Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 8 декабря, в Украине зафиксировано 12 376 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на 3 тысячи больше, чем в предыдущие сутки.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2449 человек;
  • летальных исходов – 465;
  • поправилось – 24 547 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1198;
  • Винницкая область – 488;
  • Волынская область – 493;
  • Днепропетровская область – 471;
  • Донецкая область – 547;
  • Житомирская область – 640;
  • Закарпатская область – 503;
  • Запорожская область – 570;
  • Ивано-Франковская область – 529;
  • Киевская область – 484;
  • Кировоградская область – 139;
  • Луганская область – 146;
  • Львовская область – 745;
  • Николаевская область – 359;
  • Одесская область – 1232;
  • Полтавская область – 537;
  • Ровенская область – 346;
  • Сумская область – 288;
  • Тернопольская область – 306;
  • Харьковская область – 566;
  • Херсонская область – 137;
  • Хмельницкая область – 538;
  • Черкасская область – 496;
  • Черновицкая область – 155;
  • Черниговская область – 436.

Вакцинация

Более 26 млн прививок против COVID-19 сделано в Украине с начала вакцинальной кампании.

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При этом за минувшие сутки 178 796 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 69 267 человек, полностью иммунизированы – 109 529 человек

Невакцинированных увольняют с работы

С 9 декабря вступили в силу изменения в приказ Минздрава по расширению перечня профессий, для которых прививка против существуют -19 обязательна. Невакцинированных работников будут отстранять от исполнения обязанностей.

С сегодняшнего дня обязательно должны быть привиты:

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  • соцработники,
  • сотрудники государственных предприятий, учреждений и организаций,
  • сотрудники стратегически важных предприятий.

С 8 ноября не пускают на работу без прививки работников:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и структурных подразделений;
  • вузов, техникумов, училищ, школ и детсадов.

Запорожская область может выйти из красной зоны

В регионе улучшились показатели заболеваемости коронавирусом, по словам заместителя председателя ОГА Владимира Шустова.

На сегодняшний день в регионе продолжает лечиться 18 880 пациентов. По сравнению с данными прошлого месяца количество больных уменьшается, ситуация понемногу стабилизируется и такими темпами область скоро должна выйти из красной зоны.

"Следует помнить, несмотря на то, что в Украине в целом и в нашей области, в том числе, уже три недели подряд снижается количество новых заболеваний, госпитализаций и смертей вследствие пандемии, опасность никуда не отступила", – отметил чиновник.

Карантинные зоны 9 декабря

Красная

  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Киевская область
  • Николаевская область
  • Сумская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черниговская область.

Оранжевая

  • Донецкая область

Желтая

  • г. Киев
  • Днепропетровская область
  • Закарпатская область
  • Ивано-Франковская область
  • Кировоградская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Одесская область
  • Полтавская область
  • Ровенская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Черновицкая область.

Ученые нашли защиту от "Омикрона"

Штамм коронавирус "Омикрон" может частично обходить защиту вакцин от COVID-19. В то же время бустерная доза вакцины Pfizer/Biontech нейтрализует "Омикрон".

Ученые провели одно из первых лабораторных исследований. Они исследовали способность клеток крови, взятых у вакцинированных препаратами Pfizer/BioNTech. В исследованиях приняли участие 12 человек. При этом шесть из них были заражены во время первой волны в Южной Африке.

В результате оказалось, что способность клеток крови нейтрализовать угрозу вируса может сокращаться в 41 раз, однако иммунную защиту вирус не преодолел. В образцах крови получивших лишь первичную серию вакцины в среднем наблюдалось 25-кратное снижение антител против нового варианта.

По словам ученых, это может указывать на то, что двух доз вакцины может оказаться недостаточно для защиты от заражения "Омикроном". В то же время, бустерная вакцинация защитит от "Омикрона".

Когда в Украине начнут вакцинировать бустерной дозой

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, вводить бустерную дозу вакцины от коронавирусной болезни украинцам пока рано. Это станет целесообразным после того, как минимум 50% жителей страны будут привиты двумя дозами.

В конце ноября он отметил, что в данный момент первыми прививками охвачено 42% взрослого населения в Украине, а потому говорить о введении бустерной дозы преждевременно.

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