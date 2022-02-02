Нова COVID-хвиля в Україні. Коли омікрон витіснить дельту

"Омікрон" дуже швидко поширюється / Фото: Колаж: Сьогодні

Нова хвиля коронавірусу в Україні, спричинена штамом омікрон, найбільше вражає дітей А ще незабаром штам омікрон витіснить дельту, що раніше переважала.

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає РБК-Україна.

Реклама

Санлікар зазначив, що пікові показники COVID-захворюваності припадуть на середину лютого.

"Омікрон скоро витіснить дельту. Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до 8 тижнів поширення нового варіанту", – заявив Кузін.

Рекомендації від МОЗ

Міністерство охорони здоров'я нагадало українцям, що під час пандемії важливо дотримуватися правил карантину.

Реклама

Що потрібно робити:

уникати контакту з особами, у яких наявна грипозна інфекція;

обмежити відвідування місць з великим скупченням людей;

носити маску;

часто провітрювати приміщення;

не торкатися очей, носа, рота немитими руками;

не йти на роботу, якщо є ознаки хвороби;

часто мити руки з милом;

уникати обіймів, поцілунків та рукостискань;

роботодавцям дозволити дистанційний режим роботи всім, кому це можливо, на період ускладнення епідситуації.

Як діти переносять омікрон

Омікрон відрізняється від інших штамів коронавірусу більш високою швидкістю поширення. Крім того, відзначено тяжкий перебіг захворювання у дітей.

"Омікрон має набагато гіршу річ, ніж минулі варіанти: омікроном дуже тяжко хворіють діти, чого не було — за тих штамів діти майже не хворіли. Але сьогодні діти, на жаль, дуже тяжко переносять омікрон", – сказав голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Реклама

Він додав, що такі дані підтверджує статистика заповненості стаціонарів.

"І ми це бачимо із зайнятості ліжок. Якщо дорослі ліжка в цілому по країні зайняті трохи більше ніж на 30%, то дитячі ліжка, на жаль, зайняті в деяких регіонах на 70-80%", – сказав Радуцький.

Читайте також: