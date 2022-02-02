Новая COVID-волна в Украине. Когда "Омикрон" вытеснит "Дельту"

"Омикрон" очень быстро распространяется / Фото: Коллаж: Сегодня

Новая волна коронавируса в Украине, вызванная штаммом "Омикрон", больше всего поражает детей. И скоро штамм коронавируса "Омикрон" вытеснит вариант "Дельта".

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин, передает РБК-Украина.

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Санврач отметил, что пиковые показатели COVID-заболеваемости придутся на середину февраля.

""Омикрон" скоро вытеснит "Дельту". Мировые тенденции подтверждают, что для этого нужно до 8 недель распространения нового варианта", – заявил Кузин.

Рекомендации от Минздрава

Министерство здравоохранения напомнило украинцам, что во время пандемии важно соблюдать правила карантина.

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Что нужно делать:

избегать контакта с лицами, имеющими проявление гриппозной инфекции;

ограничить посещение мест большого скопления людей;

носить маску;

часто проветривать помещение;

не касаться глаз, носа, рта немытыми руками;

не посещать рабочее место, если есть симптомы болезни;

часто мыть руки с мылом;

избегать объятий, поцелуев и рукопожатий;

работодателям разрешить дистанционный режим работы, всем кому это возможно разрешить на период осложнения эпидситуации.

Как дети переносят "Омикрон"

По сравнению с другими вариантами "Омикрон" отличается более высокой скоростью распространения. Кроме того, отмечается тяжелое течение заболевания у детей.

"И "Омикрон" имеет намного хуже вещь, чем прошлые варианты: Омикроном очень тяжело болеют дети, чего (ранее — ред.) не было — при тех штаммах дети практически не болели. Но сегодня дети, к сожалению, очень тяжело переносят "Омикрон"", – сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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Он добавил, что такие данные подтверждает статистика по заполнености стационаров.

И мы это видим по занятости коек. Если взрослые койки в целом по стране заняты чуть больше чем на 30%, то детские койки, к сожалению, заняты в некоторых регионах на 70-80%", – сказал Радуцкий.

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