Нова хвиля! В Україні різко зросла кількість COVID-хворих за добу

В Україні багато людей госпіталізують із коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

Минулої доби, 19 січня, в Україні зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 5664 більше, ніж за 18 січня.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 151 людина;

летальних наслідків – 131;

одужали – 4 446 людей.

За весь час пандемії в Україні

захворіли – 3 799 382 особи;

одужали – 3 571 782 особи;

летальних наслідків – 98 843.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 1409;

Вінницька область – 965;

Волинська область – 293;

Дніпропетровська область – 455;

Донецька область – 556;

Житомирська область – 820;

Закарпатська область – 482;

Запорізька область – 230;

Івано-Франківська область – 2777;

Київська область – 534;

Кіровоградська область – 96;

Луганська область – 237;

Львівська область – 1440;

Миколаївська область – 216;

Одеська область – 944;

Полтавська область – 679;

Рівненська область – 669;

Сумська область – 1137;

Тернопільська область – 1145;

Харківська область – 931;

Херсонська область – 191;

Хмельницька область – 768;

Черкаська область – 405;

Чернівецька область – 694;

Чернігівська область – 406.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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