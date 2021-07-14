Обов'язкова COVID-вакцинація і доля Авакова – головні новини СЬОГОДНІ

Українці обговорюють введення обов'язкової вакцинації від коронавірусу і відставку голови МВС Арсена Авакова

Українців можуть зобов'язати робити щеплення від коронавірусу, нового голову МВС можуть призначити 16 липня.

Обов'язкова вакцинація

Вакцинація в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Вакцинацію від коронавірусу в Україні можуть зробити обов'язковою, повідомив начальник Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан. Для цього потрібне рішення головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

Відставка Авакова

Рада голосуватиме за відставку Авакова. Колаж "Сьогодні"

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту вирішити питання відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова шляхом голосування. Нового голову МВС у Верховній Раді обиратимуть 16 липня.

Скасування указу Зеленського щодо Тупицького

Зеленський має намір оскаржити рішення Верховного Суду. Колаж: "Сьогодні" Реклама

Верховний Суд скасував указ президента України Володимира Зеленського про скасування указу про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України. В Офісі президента мають намір оскаржити це рішення.

Рішення КСУ щодо мовного закону

КСУ визнав закон про українську мову як державну конституційним. Колаж: "Сьогодні"

Конституційний Суд України визнав конституційним закон про забезпечення функціонування української мови як державної.

Закон Зеленського про герб

Володимир Зеленський і два ескізи Великого герба України/колаж "Сьогодні"

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади підтримав запропонований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт № 5712 про великий Державний Герб України.