Обов'язкова COVID-вакцинація і доля Авакова – головні новини СЬОГОДНІ

Українців можуть зобов'язати робити щеплення від коронавірусу, нового голову МВС можуть призначити 16 липня.
Обов'язкова вакцинація
Вакцинація в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Вакцинацію від коронавірусу в Україні можуть зробити обов'язковою, повідомив начальник Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан. Для цього потрібне рішення головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.
Відставка Авакова
Рада голосуватиме за відставку Авакова. Колаж "Сьогодні"
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту вирішити питання відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова шляхом голосування. Нового голову МВС у Верховній Раді обиратимуть 16 липня.
Скасування указу Зеленського щодо Тупицького
Зеленський має намір оскаржити рішення Верховного Суду. Колаж: "Сьогодні"
Верховний Суд скасував указ президента України Володимира Зеленського про скасування указу про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України. В Офісі президента мають намір оскаржити це рішення.
Рішення КСУ щодо мовного закону
КСУ визнав закон про українську мову як державну конституційним. Колаж: "Сьогодні"
Конституційний Суд України визнав конституційним закон про забезпечення функціонування української мови як державної.
Закон Зеленського про герб
Володимир Зеленський і два ескізи Великого герба України/колаж "Сьогодні"
Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади підтримав запропонований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт № 5712 про великий Державний Герб України.
Новини на цю ж тему: