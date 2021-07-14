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Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт Зеленського про Великий герб України

14 липня 2021 17:04

Денис Беспалов Денис Беспалов

Тепер президентський проєкт закону про герб повинні розглянути в сесійній залі парламенту

Володимир Зеленський і два ескізи Великого герба України / колаж "Сьогодні"

Володимир Зеленський і два ескізи Великого герба України / колаж "Сьогодні"

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади підтримав запропонований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт № 5712 про великий Державний Герб України.

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Про це повідомив в Telegram нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

Результати голосування: "за" – 17, "проти" – 2, "утрималися" – 3.

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Тепер законопроєкт повинні розглянути в сесійній залі парламенту.

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Як відомо, 28 червня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт про великий Державний Герб України. Документ визначено як невідкладний.

Нагадаємо, Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу на великий Державний Герб України визначив кращий ескіз герба в листопаді 2020 року. тоді соцмережі бурхливо відреагували на ескіз Великого Герба України.

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