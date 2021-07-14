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Профильный комитет Рады подержал законопроект Зеленского о Большом гербе Украины

14 июля 2021 17:04

Денис Беспалов Денис Беспалов

Теперь президентский проект закона о гербе должны рассмотреть в сессионной зале парламента

Владимир Зеленский и два эскиза Большого герба Украины / коллаж "Сегодня"

Владимир Зеленский и два эскиза Большого герба Украины / коллаж "Сегодня"

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти поддержал предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект № 5712 о большом Государственном Гербе Украины.

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Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

Результаты голосования: "за" – 17, "против" – 2, "воздержались" – 3.

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Теперь законопроект должны рассмотреть в сессионном зале парламента.

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Как известно, 28 июня президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о большом Государственном Гербе Украины. Документ определен как безотлагательный.

Напомним, Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на большой Государственный Герб Украины определил лучший эскиз герба в ноябре 2020 года. Тогда соцсети бурно отреагировали на эскиз Большого Герба Украины.

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