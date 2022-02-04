Черговий антирекорд та спалах "Омікрону": все про ситуацію з COVID-19 в Україні

Зараз 20 регіонів та Київ входять до помаранчевої зони карантину / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні зафіксували новий антирекорд випадків зараження коронавірусом за добу. Крім цього, у країні дедалі більше областей переходить до червоної зони карантину.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини щодо ситуації з COVID-19.

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Антирекорд COVID-випадків

За добу 3 лютого в Україні виявили 43 778 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед них – 4381 дитина та 873 медики.

Минулої доби госпіталізували 4328 осіб, зафіксували 174 летальні результати. Крім цього, одужали 9497 осіб.

Усього за час пандемії проведено 18 404 417 ПЛР-тестування.

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Спалах "Омікрону"

На Херсонщині виявили перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". З 30 ПЛР-зразків 29 показали позитивний результат цього штаму. Про це сказав головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич.

"З 30 ПЛР-зразків 29 показали позитивний результат на цей штам, що свідчить не лише про його циркуляцію, а й про те, що він став домінуючим", – написав Ромаскевич.

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Домінуючий штам

Незабаром штам "Омікрон" витіснить "Дельту", що раніше переважала. Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Санлікар зазначив, що пікові показники COVID-захворюваності припадуть на середину лютого.

"Омікрон" незабаром витіснить "Дельту". Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до 8 тижнів розповсюдження нового варіанту", – заявив Кузін.

Карантинні зони

В Україні зростає захворюваність на COVID-19, нині показник перевищує норму. У країні залишилося лише дві жовті області.

Червона зона:

Рівненська область;

Івано-Франківська область.

Жовта зона:

Кіровоградська область;

Полтавська область.

Ще 20 регіонів та Київ входять до помаранчевої зони карантину.

Темпи вакцинації

За добу 3 лютого в Україні 75 304 особи були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 482 особи, другу дозу – 28 444 особи, додаткову дозу отримали 695 осіб, бустерну дозу – 22 683 особи.

З початку вакцинальної кампанії зроблено щеплення 15 420 207 особам, з них отримали першу дозу – 15 420 205 осіб, отримали дві дози – 14 728 642 особи, додаткову дозу отримали 19 423 особи, бустерну дозу – 421 057 осіб.

Усього провели 30 589 327 щеплень.

"Молнупіравір" для українців

В Україні скоро з'являться пігулки від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я очікує на постачання перших 60 тисяч курсів препарату "Молнупіравір" 5 лютого.

"Очікуємо на перше постачання 60 тис. курсів у суботу препарату "Молнупіравір", який був законтрактований нами. Це противірусний препарат прямої дії", – сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він додав, що до регіонів вже було доставлено першу партію препарату "Ремдесівір" для лікування COVID-19.

"Молнупіравір" – це препарат прямої дії, який блокує фермент, необхідний вірусу для відтворення генетичного коду, запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик тяжкого перебігу хвороби. Препарат – це пігулки, тому немає особливих вимог до зберігання та його зручно приймати.

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