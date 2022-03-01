Офіцери добивають своїх – полонений з РФ розповів про звірства у своїй армії (відео)

Ще один військовий РФ потрапив у полон / Фото: Колаж: Сьогодні

Полонений російський окупант розповів про звірства у своїй армії – офіцери вбивають своїх поранених солдат, залишають загиблих на полі бою, не сповіщають рідних.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Напередедні затримали ще одного військового РФ. Телефонуючи своїм батькам в Росію, він розповів про те, що насправді відбувається на війні в Україні.

"Нас відправили на смерть. Вони навіть 200-х не забирають! Вони поранених самі вбивають! Тиждень минув, а нікому навіть похоронка не прийшла", - розповів росіянин.

Цьому "вояку" пощастило більше, ніж іншим: він потрапив у полон в Україну. На відео видно, як загарбник плаче та просить маму звернутися до "Спілки матерів Росії", сподівається на обмін.

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Солдат боїться і за долю рідних, тож просить не розповідати всю правду про війну в Україні, аби не потрапити під репресії російських спецслужб.

Окупантам кажуть, що Зеленський вже оголосив про капітуляцію

Російські військові вже отримують інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський "підписав указ про капітуляцію".

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Про це розповів окупант, який потрапив у полон. За його словами, росіяни отримали команду "показати міць російської армії".

"Нам сказали, що Зеленський вже підписав указ про капітуляцію. А тепер просто потрібно доїхати до Києва, зайняти оборону і повернутися", – сказав військовий РФ під час допиту.

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