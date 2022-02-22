Величезна колона танків і БТР рушила з Донецька на передову — ЗМІ

Путін вводить війська РФ після підписання указу про визнання незалежними так званих "ЛДНР"/Фото: колаж: "Сьогодні"

Жителі окупованого Донецька повідомляють про захід надзвичайно великої колони танків і бронетехніки з Донецька у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Очевидці повідомляють, що 21 січня близько 23 години колона військової техніки пройшла прямо по центру міста — вулиці Університетській, та рухалася протягом години. Люди кажуть, що не бачили такого масштабу "за вісім років".

"На сотій одиниці збилися з рахунку. Ішла з Донецька трасою між Донецьком і Макіївкою, імовірно у бік Ясинуватої. З’їжджали на трасу з центра Донецька", — повідомив житель міста.

Інші очевидці також повідомляють, що рухалось дуже багато танків та БТРів.

Путін визнав "ЛДНР"

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання "ЛДНР".

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"Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення – негайно визнати незалежність та суверенітет "ДНР" та "ЛНР", – прокоментував Путін своє рішення.

Президент РФ також попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

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