Окупанти стріляли по мітингу у Новій Каховці. Люди не розходяться

Жителів Нової Каховки обстріляли на мітингу / Фото: Колаж: Сьогодні
Жителі тимчасово окупованої Нової Каховки, що на Херсонщині, вийшли на масштабний мітинг проти російських загарбників.
Щоб погасити мітинг, російські окупанти почали стріляти по мітингувальниках, однак, незважаючи на це, людей не розходилися
Ситуація у Новій Каховці
Нову Каховку контролюють окупанти.
Російські військові розстріляли в автомобілі цілу родину . Загинули п'ятеро людей, серед них двоє дітей.
Поки що Нова Каховка знаходиться п од контролем ворога, проте всередині міста російських військ немає. На жаль, поки що люди не мають можливості евакуюватися.
Ситуація в Україні 6 березня
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- Українські захисники розбили колону окупантів неподалік Ірпеня Київщини. З усіх російських військових у колоні вижив лише один, його з пораненням доставили у військовий шпиталь у Києві.
- В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.
- Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Україні створюватимуться повноцінні табори для російських військовополонених через їхню велику кількість.