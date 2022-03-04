Окупанти взяли в полон українського пілота та записали з ним пропагандистське відео

Окупанти поширюють пропаганду/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти взяли в полон українського військового льотчика який катапультувався після ураження ворожою ракетою. Вони записали з ним пропагандистське відео.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

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"Російський агітпром застосував брутальну тактику 2014-го року. Очевидно, що під тиском і загрозою розправи, льотчик дає інтерв’ю про націоналістів, ЄС та НАТО, куди Україні не слід іти, а дружити з "братнім" народом", — повідомили в ЗСУ.

У повітряних силах не виключають, що відео можуть транслювати на російському телебаченні та в соцмережах відомих пропагандистів.

"Не вірте! Льотчик – наш, зі славної 299-ї бригади тактичної авіації. Слова – ні!", — зазначили в ЗСУ.

Командування повітряних сил обіцяє зробити все можливе, аби повернути пілота додому.

Що відбувалося минулої доби?

Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні було чути вибухи.

Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування воєнних злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.

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