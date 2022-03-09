Окупанти замерзнуть у танках під Києвом і Харковом: погода готує їм сюрприз

Різке похолодання загальмує поступ Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчими днями температура мінус 20 градусів завдасть збитків усім сторонам, але удар по колоні окупантів, що застрягла під Києвом, як очікується, буде особливо сильним. Про це пише британське видання "The Times" .

Аналітики зазначають, що різке похолодання може ще більше загальмувати просування російських військ, оскільки вони будуть змушені або залишити техніку, або сидіти в 40-тонних залізних морозильних камерах.

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Повідомляється, що арктичне повітря, що проходитиме через Росію та Україну, поєднуватиметься зі східним вітром, через що найближчими днями в Києві та північному місті Харкові вночі температура впаде до мінус 10 градусів. За прогнозами, з огляду на вітер, температура повітря може бути до мінус 20 градусів.

План Кремля не спрацював

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович не бачить варіантів для російської армії в Україні. На путінські війська чекає ганебний кінець на нашій землі. Також він розповів, чому російські окупанти намагаються захопити Харків.

Наразі полк "Азов" та ЗСУ облаштують кілька ліній оборони Києва, які не дадуть шансів російським окупантам.

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Крім того, російські військові думали швидко закінчити операцію на території України, але не розрахували свої сили.

Зараз у ворога дуже сильний конфлікт між підрозділами, котрі були призвані з Кавказу, та російською армією.