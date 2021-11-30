Небезпечний штам "Омікрон" та "червона" Україна: COVID-підсумки за листопад

В Україні багато хворих на коронавірус за листопад. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за листопад 2021 року розширилася "червона" карантинна зона, а також збільшилася кількість хворих на коронавірус. Крім того, за місяць у нашій країні з'явилося ще більше обмежень, а також у світі зафіксували новий штам "Омікрон".

Про коронавірусні підсумки листопада – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Світом поширюється новий штам коронавірусу "Омікрон". Випадки вже зафіксували щонайменше у восьми країнах. В Україні про появу нового штаму поки що не говорять.

Чим небезпечний "Омікрон"?

У кілька разів заразніший за "Дельту".

Більш стійкий до вакцин.

Велика кількість мутацій.

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"Я можу сказати, що потенційно цей штам може виявитися ще гіршим за "Дельту", до якого відразу поставилися недостатньо серйозно. Але позбавити наслідків допоможе вакцинація. Щонайменше двома дозами", – сказав професор імунології Денні Альтман.

Новий штам, який активно почав поширюватися у країнах Африки, призводить до повторного зараження ковідом, заявляють вчені.

Правила в'їзду в Україну посилили через штам "Омікрон"

Українці, які перебували у країнах, де виявлено новий штам коронавірусу "Омікрон", мають пройти самоізоляцію після повернення в Україну.

Це стосується мандрівників, які були в Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватіні, Республіці Мозамбік понад 7 днів. Вони зобов'язані пройти 14-денний період самоізоляції.

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Симптоми зараження "Омікроном"

Лікарка з ПАР, де вперше виявили новий штам, Анжеліка Кутзі однією з перших розповіла про симптоми зараження "Омікроном":

пацієнти скаржилися на сильну втому;

у шестирічного хворого зафіксували прискорений пульс і високу температуру;

у пацієнтів не спостерігалася втрата смаку чи нюху.

За її словами, новий штам найбільше вражає молодих людей. "Омікрон" може стати небезпечнішим за "Дельту". Також незрозуміло, чи захистить від зараження цим штамом наявна у світі та Україні COVID-вакцина.

Чи є "Омікрон" в Україні?

Поки що у МОЗ не заявляли про появу нового штаму в Україні.

"На сьогодні штаму "Омікрон" не було виявлено на території України", – повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 29 листопада.

У "червоній зоні" хочуть залишитись Одеська та Луганська області / Фото: Колаж: Сьогодні

Карантинні зони в Україні на сьогодні

"Червона зона"

Ця зона охоплює 18 регіонів та одне місто:

Київ

Херсонська

Одеська

Запорізька

Донецька

Дніпропетровська

Сумська

Миколаївська

Рівненська

Житомирська

Івано-Франківська

Київська

Луганська

Хмельницька

Чернігівська

Львівська

Волинська

Черкаська

Вінницька (області)

"Помаранчева зона"

У цій зоні дві області:

Полтавська

Закарпатська

"Жовта зона"

Ця зона охоплює чотири області:

Тернопільську

Кіровоградську

Чернівецьку

Харківську

В Україні діятимуть нові правила карантину

Посилення карантинних обмежень в Україні торкнеться насамперед невакцинованих громадян. Уряд іде на такий крок, оскільки коронавірус не відступає. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Перевірка COVID-документів

"Європа встановлює новий континентальний рекорд захворюваності на COVID-19 – 367 тисяч осіб в середньому за добу. І ми повинні вживати заходів для збереження життя громадян, які досі не прийшли до пункту щеплення, щоб захистити власне життя", – сказав Ляшко.

Він зазначив, що найбільше змін у правилах карантину стосуються правил для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.



Якщо раніше бізнес міг обирати моделі діяльності у "жовтій зоні", не перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест, але працювати відповідно до певних обмежень щодо площі або перевіряти документи і працювати без обмежень такого рівня, то тепер вони втрачають таку опцію.

В Україні не планують запроваджувати локдаун. Фото: колаж "Сьогодні"

Обмеження для невакцинованих

Люди, які не отримали хоча б одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативний тест чи сертифікат про одужання, у "жовтому" рівні епідемічної небезпеки не зможуть:

взяти участь у проведенні всіх масових заходів – це стосується культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших заходів;

відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;

скористатись послугами суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування, для них будуть закриті бари, ресторани, кафе та інші заклади.

Робота банків, автозаправних станцій, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів у "жовтому" та "червоному" рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил – носіння маски та дотримання фізичної дистанції 1,5 метрів.

Зменшився термін дії "жовтого" сертифіката

Термін дії "жовтого" сертифіката з 6 грудня стає 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. "Жовтий" сертифікат – це документ, який засвідчує проведення одного щеплення, а "зелений" сертифікат видається людині, яка пройшла повний курс, тобто зробила два щеплення проти COVID-19.



Нагадаємо, що мінімально можливі інтервали для введення других доз вакцин: Pfizer – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac – 14 днів, AstraZeneca – 28 днів.

Обов'язкове зчитування QR-коду

Для дотримання карантинних вимог бізнес має перевіряти у відвідувачів всі COVID-сертифікати в спосіб зчитування QR-коду мобільним додатком "Дія".

"Міністерство охорони здоровя працює над поетапним впровадженням QR-коду і на всіх паперових документах, які використовуються в запропонованих карантинних обмеженнях. Після зчитування QR-коду у смартфоні відображається статус COVID-сертифіката: чинний/нечинний. Без перевірки та зчитування COVID-сертифікат не вважається наданим та перевіреним", – сказав Ляшко.

Важливо, що для зчитування не потрібно додаткових додатків чи засобів – достатньо своєю "Дією" зчитати QR-код.

Штрафи за відсутність COVID-документів

У разі відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів власник закладу може понести відповідальність за статтею "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

Перелік професій для обов'язкового щеплення

З 9 грудня набуває чинності Наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація є обов'язковою.



Цього разу йдеться про:

працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).

"Звертаюсь до працівників зазначених професій: не відкладайте все на останній день або тиждень. Зробіть щеплення сьогодні. Це захист вас та ваших рідних", – додав Ляшко.

Щеплення в церквах та громадському транспорті

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. З початку кампанії проведено усього 24 514 289 щеплень.

В Україні запрацював перший пункт вакцинації у храмі. Його відкрили у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви, що в Києві.

А у місті Новомосковськ під Дніпром людей вакцинують у маршрутці. Для охочих там є три вакцини: Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca.

Тим часом в Одесі людей вакцинують просто у трамваї. Таке незвичне місце для вакцинації від COVID-19 з'явилося 11 листопада.

Вакцинуватися в маршрутці можуть усі охочі/Колаж "Сьогодні"

Що відбувається у лікарнях?

В Україні виділено найбільшу кількість ліжок для хворих на COVID-19 – 76 401. З них зайнято 51 926 ліжок. На реанімаційних ліжках – 3645 пацієнтів.

Однак у Києвічастина лікарень заповнена на 100% COVID-хворими. Загалом зайнятість ліжко-місць становить 73%.

У Харківській області в реанімаціях лікарень зайнято 266 ліжок з 331. До реанімаційних відділень часто потрапляють пацієнти з коронавірусом, які не вакцинувалися.

А в клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова від коронавірусної хвороби померла 23-річна вагітна та 29-річний чоловік. У жінки були "чорні нежиттєздатні легені".

Крім того, в Івано-Франківську від коронавірусу померла 35-річна породілля. Медики врятували її дитину за допомогою кесаревого розтину – малюк у тяжкому стані.

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