Обережно! Околиці Чернігова замінували, щоб зупинити наступ військ РФ

Околиці Чернігова заміновано / Фото: Колаж: Сьогодні

Чернігів продовжує оборонятися від російських загарбників. Для того щоб зупинити наступ ворожого війська, територію навколо міста замінували. Місцевих жителів просять це враховувати.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" в Facebook.

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Людей закликають не пересуватися околицями Чернігова, адже ґрунтові дороги та лісосмуги можуть бути заміновані.

"Важлива інформація! Наполегливо просимо місцевих жителів Чернігова та навколишніх сіл не виходити на вулицю, не пересуватися лісосмугами та посадками, ґрунтовими дорогами, місто навколо заміноване та готове до оборони від окупантів! Тримайтеся ближче до укриттів! Противник не полишає спроб атакувати наше місто, і всі силовики в стані готовності до оборони! Бережіть себе і не наражайтеся на небезпеку!" – йдеться в повідомленні.

У Чернігові б'ють по цивільних

Російські військові нещадно обстрілюють Чернігів. Вони вдарили щонайменше по чотирьох вулицях, гатять по будинках цивільних. Горить "Епіцентр".

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Станом на 12:20 28 лютого протягом 20 хвилин продовжувався інтенсивний обстріл вулиць Бєлова, Рокосовського, Доценка, Пухова.

В зоні ураження приватні та багатоповерхові житлові будинки. Виникла пожежа в районі "Епіцентру".

На Чернігівщині цивільні заблокували колону російської техніки

На Чернігівщині беззбройні жителі селища Сеньківка заблокували колону російської військової техніки.

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"Мирні жителі продовжують зупиняти окупантів голіруч", – йдеться у повідомленні.

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