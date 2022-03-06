Відсвяткували Масляну: мелітопольці "спалили" Путіна на вогнищі (фото)

/ Фото: Колаж: Сьогодні
У Мелітополі місцеві жителі відсвяткували Масляну. Відмінною рисою стало те, що опудало, яке зазвичай спалюють на багатті, зображало президента Росії Володимира Путіна. Фото опублікував у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.
"Українці вміють дати жару", — прокоментував він.
Ситуація в Україні 6 березня
- Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог зазнає небачених втрат, а українська армія утримує всі ключові напрямки. Про це він сказав у своєму новому відеозверненні.
- Окупанти готують другу хвилю широкомасштабного наступу, попередив секретар РНБО Олексій Данілов.
- Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні наші військові, які у 2014 році зрадили Україну та перейшли на бік РФ у Криму.
- У колоні окупантів під Харковом помітили автомобілі Росгвардії з великою кількістю щитів, кийків та захисного екіпірування для розгону демонстрацій.
- Українські захисники розбили колону окупантів неподалік Ірпеня на Київщині. З усіх російських військових у колоні вижив лише один, його з пораненням доставили у військовий шпиталь у Києві.
- У російському селі Поповка, яке межує з Краснопільським районом Сумської області, російські "Гради" розгорнули у бік Росії по ходу руху від українського кордону, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. У СБУ припускають, що окупанти хочуть влаштувати провокацію та обстріляти свою територію, щоб звинуватити Україну.
- В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч осіб. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.