Відсвяткували Масляну: мелітопольці "спалили" Путіна на вогнищі (фото)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Мелітополі місцеві жителі відсвяткували Масляну. Відмінною рисою стало те, що опудало, яке зазвичай спалюють на багатті, зображало президента Росії Володимира Путіна. Фото опублікував у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

"Українці вміють дати жару", — прокоментував він.

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Ситуація в Україні 6 березня