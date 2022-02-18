Чому люди довго не можуть вилікуватися від COVID-19: що треба знати українцям

Коронавірусна хвороба може тижнями не відступати. / Фото: Колаж: Сьогодні

Тривала коронавірусна хвороба може бути пов'язана з пошкодженням блукаючого нерва. Такого висновку дійшли вчені з Іспанії.

Про це повідомляє Telegram-канал Коронавірус Інфо.

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Дисфункція блукаючого нерва призводить до різних симптомів – від діареї та проблем із серцем до порушень з голосом.

Симптоми, що вказують на дисфункцію блукаючого нерва:

діарея,

слабкість дихальних м'язів,

дисфагія (проблеми ковтання),

кислотний рефлюкс,

тахікардія,

запаморочення,

дисфонія (порушення частоти, сили і тембру голосу),

зміни в рівні артеріального тиску.

В Україні виявили новий варіант штаму омікрон

В Україні зафіксували новий варіант штаму коронавірусу омікрон – BA.2. У нашій країні поки що зареєстровані поодинокі випадки.

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"Насправді, коли ми дивимося на підтипи штаму омікрон, то цей другий варіант викликає занепокоєння. Ми зараз не фіксуємо його масово, це переважно випадки зараження людей, які повернулися з-за кордону", – сказав головний санлікар Ігор Кузін.

Важливо зазначити, що варіант BA.2 не має генетичного маркера, який вчені використовували, щоб відрізнити варіант BA.1 від штаму дельта. Згідно з дослідженням вчених, BA.2 більш заразний, ніж BA.1.

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