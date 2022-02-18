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Наближається локдаун? В Україні скоротили жовту зону – список областей

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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18 лютого, 09:27
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Дві області погіршили свої показники і перейшли із жовтої зони до помаранчевої
В Україні погіршується ситуація з коронавірусом.
В Україні погіршується ситуація з коронавірусом. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні оновили карантинні зони на тлі поширення коронавірусу. Жовтих регіонів залишилося лише два.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Київ та Харківська області залишили жовту зону та перейшли до помаранчевої. Натомість ситуація поліпшилася в Чернівецькій області. Утримується в жовтій зоні впродовж майже всієї хвилі омікрону лише Полтавська область.

Карантинні зони 18 лютого

Жовта:

  • Полтавська область,
  • Чернівецька область.

Червона:

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  • Закарпатська область;
  • Рівненська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Луганська область;
  • Хмельницька область.

Всі решта областей у помаранчевій зоні протиепідемічних обмежень.

Карантинні зони 18 лютого. Фото: скріншот

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Статистика в Україні

За добу, 17 лютого, в Україні зафіксували 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них – 2879 у дітей, а 870 – у медпрацівників.

Також минулої доби:

  • госпіталізували – 3323 особи;
  • летальних наслідків – 282;
  • вилікувалися – 29 254 особи.

Найбільше нових випадків в Києві – понад 4,5 тисячі за останню добу.

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