Наближається локдаун? В Україні скоротили жовту зону – список областей

Дві області погіршили свої показники і перейшли із жовтої зони до помаранчевої

В Україні погіршується ситуація з коронавірусом. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні оновили карантинні зони на тлі поширення коронавірусу. Жовтих регіонів залишилося лише два.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Київ та Харківська області залишили жовту зону та перейшли до помаранчевої. Натомість ситуація поліпшилася в Чернівецькій області. Утримується в жовтій зоні впродовж майже всієї хвилі омікрону лише Полтавська область.

Карантинні зони 18 лютого

Жовта:

Полтавська область,

Чернівецька область.

Червона:

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Закарпатська область;

Рівненська область;

Івано-Франківська область;

Луганська область;

Хмельницька область.

Всі решта областей у помаранчевій зоні протиепідемічних обмежень.

Карантинні зони 18 лютого. Фото: скріншот

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Статистика в Україні

За добу, 17 лютого, в Україні зафіксували 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них – 2879 у дітей, а 870 – у медпрацівників.

Також минулої доби:

госпіталізували – 3323 особи;

летальних наслідків – 282;

вилікувалися – 29 254 особи.

Найбільше нових випадків в Києві – понад 4,5 тисячі за останню добу.

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