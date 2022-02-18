Близится локдаун? В Украине сократили желтую зону – список областей

В Украине обновили карантинные зоны на фоне распространения коронавируса. Желтых регионов осталось всего два.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Киев и Харьковская области покинули желтую зону и перешли в оранжевую. В то же время ситуация улучшилась в Черновицкой области. Остается в желтой зоне на протяжении почти всей омикрон-волны только Полтавская область.
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Карантинные зоны 18 февраля
Желтая:
- Полтавская область,
- Черновицкая область.
Красная:
- Закарпатская область;
- Ровенская область;
- Ивано-Франковская область;
- Луганская область;
- Хмельницкая область.
Все остальные области в оранжевой зоне противоэпидемических ограничений.
Карантинные зоны 18 февраля. Фото: скриншот
Статистика в Украине
За сутки, 17 февраля, в Украине зафиксировали 34 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них – 2879 у детей, а 870 – у медработников.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировали – 3323 человека;
- летальных исходов – 282;
- вылечились – 29 254 человека.
Больше новых случаев в Киеве – более 4,5 тысячи за последние сутки.
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