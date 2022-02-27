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Під Києвом збили два вертольоти окупантів

Павло Заяць
27 лютого, 14:21
Російські війська за три дні втратили десятки гелікоптерів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На північ від Києва українська протиповітряна оборона збила два вертольоти супротивника.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

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Втрати окупантів у війні проти України

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 27 лютого оприлюднила сумарні орієнтовні втрати Росії за три попередні доби війни проти України.

  • Літаки 27
  • Гелікоптери 26
  • Танки 146
  • Бойові броньовані машини 706
  • Гармати 49
  • ЗРК БУК 1
  • Град 4
  • Автомобільна техніка 30
  • Цистерни 60
  • БПЛА ОТР 2
  • Кораблі/катери 2
  • Засоби ППО
  • Особовий склад орієнтовно 4300 (уточнюється)

Бої під Києвом

Україна завдала артилерійського удару по ворожій техніці в аеропорту Гостомель. Знищено легкоброньовану техніку, БМД та особовий склад противника.

Вранці у Бучі снаряд влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок з подальшим займанням. Пожежу локалізовано. Попередньо жертв та постраждалих немає. Підрозділи ДСНС змушені були залишити місце події у зв'язку з обстрілом.

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У соцмережах публікують кадри з будинком, що горить після обстрілу.

Під Києвом 27 лютого підірвано міст між Ірпенем та Бучею.

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Пізніше стало відомо, що ЗСУ відбили Ірпінь у російських військ.