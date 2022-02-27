Під Києвом збили два вертольоти окупантів

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На північ від Києва українська протиповітряна оборона збила два вертольоти супротивника.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі військовий журналіст Андрій Цаплієнко.
Втрати окупантів у війні проти України
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 27 лютого оприлюднила сумарні орієнтовні втрати Росії за три попередні доби війни проти України.
- Літаки 27
- Гелікоптери 26
- Танки 146
- Бойові броньовані машини 706
- Гармати 49
- ЗРК БУК 1
- Град 4
- Автомобільна техніка 30
- Цистерни 60
- БПЛА ОТР 2
- Кораблі/катери 2
- Засоби ППО
- Особовий склад орієнтовно 4300 (уточнюється)
Бої під Києвом
Україна завдала артилерійського удару по ворожій техніці в аеропорту Гостомель. Знищено легкоброньовану техніку, БМД та особовий склад противника.
Вранці у Бучі снаряд влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок з подальшим займанням. Пожежу локалізовано. Попередньо жертв та постраждалих немає. Підрозділи ДСНС змушені були залишити місце події у зв'язку з обстрілом.
У соцмережах публікують кадри з будинком, що горить після обстрілу.
Під Києвом 27 лютого підірвано міст між Ірпенем та Бучею.
Пізніше стало відомо, що ЗСУ відбили Ірпінь у російських військ.