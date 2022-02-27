Під Києвом збили два вертольоти окупантів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На північ від Києва українська протиповітряна оборона збила два вертольоти супротивника.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

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Втрати окупантів у війні проти України

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 27 лютого оприлюднила сумарні орієнтовні втрати Росії за три попередні доби війни проти України.

Літаки 27

Гелікоптери 26

Танки 146

Бойові броньовані машини 706

Гармати 49

ЗРК БУК 1

Град 4

Автомобільна техніка 30

Цистерни 60

БПЛА ОТР 2

Кораблі/катери 2

Засоби ППО

Особовий склад орієнтовно 4300 (уточнюється)

Бої під Києвом

Україна завдала артилерійського удару по ворожій техніці в аеропорту Гостомель. Знищено легкоброньовану техніку, БМД та особовий склад противника.

Вранці у Бучі снаряд влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок з подальшим займанням. Пожежу локалізовано. Попередньо жертв та постраждалих немає. Підрозділи ДСНС змушені були залишити місце події у зв'язку з обстрілом.

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У соцмережах публікують кадри з будинком, що горить після обстрілу.

Під Києвом 27 лютого підірвано міст між Ірпенем та Бучею.

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Пізніше стало відомо, що ЗСУ відбили Ірпінь у російських військ.