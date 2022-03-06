Під Миколаєвом розгромлено батальйон зрадників із Криму

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Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні українські військові, які у 2014 році зрадили нашу державу та перейшли на бік РФ у Криму. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
З того часу СБУ поіменно визначила кожного зрадника та чекала нагоди покарати їх, оскільки вони переховувалися на тимчасово окупованій території.
Крім того, СБУ захопила документи військових РФ. Ми маємо таблицю позивних, номери мобільних телефонів, флеш-носії.
РНБО створила сайт для родичів полонених
РНБО України створила сайт "Окупант" зі списком полонених російських окупантів. За допомогою сервісу родичі солдатів можуть їх знайти.
Російські окупанти взяли в полон українського військового льотчика, який катапультувався після ураження ворожою ракетою. Вони записали з ним пропагандистське відео.
Ситуація в Україні 6 березня
- У колоні окупантів під Харковом помітили автомобілі Росгвардії з великою кількістю щитів, кийків та захисного екіпірування для розгону демонстрацій.
- Українські захисники розбили колону окупантів неподалік Ірпеня на Київщині. З усіх російських військових у колоні вижив лише один, його з пораненням доставили у військовий шпиталь у Києві.
- В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.
- Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Україні створюватимуться повноцінні табори для російських військовополонених через їхню велику кількість.