Погода на Водохреща різко зміниться: чого чекати українцям (мапа)

Сонячна погода буде не скрізь / Колаж "Сьогодні"

В Україні на Водохреще не буде сильних морозів. У деяких регіонах 19 січня слід очікувати мокрий сніг, а також сонце.

Про це повідомляють дані на Gismeteo.

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Погода у Києві

У столиці температура повітря вдень буде -4 градуси, а ось вночі опуститься до -8. Опадів у місті не буде, але до самого вечора небо покриють хмари.

Погода у Києві на 19 січня. Скрін: Gismeteo

Погода у Львові

Цього дня у місті стовпчики термометрів піднімуться максимум до 0 градусів. Вночі синоптики прогнозують 4 градуси морозу. Також у Львові пройде мокрий сніг.

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Погода у Львові на 19 січня. Скрін: Gismeteo

Погода в Харкові

19 січня у місті вдень температура повітря опуститься до 4 градусів морозу, а вночі синоптики обіцяють -8 градусів.

Опадів не буде. Небо до самого вечора покриють хмари, але іноді виглядатиме сонце.

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Погода в Харкові на 19 січня. Скрін: Gismeteo

Погода в Одесі

Порівняно з іншими містами, в Одесі буде найтепліше. Вдень температура повітря максимально підніметься до 2 градусів тепла, а от уночі опуститься до -4.

Опадів цього дня не буде. Небо у місті залишиться ясним до самого вечора.

Погода в Одесі на 19 січня. Скрін: Gismeteo

Якою буде зима в Україні

Січень очікується контрастним за температурою.Початок місяця похмурий, теплий і малосніжний, а друга половина буде морозною і зі снігопадами.

Лютий варто очікувати холодний, сніговий та з сильними морозами у другій половині. У середині місяця будуть снігові бурани, а наприкінці – тріскучі морози, сніг.

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