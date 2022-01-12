Погода на Водохреща різко зміниться: чого чекати українцям (мапа)

Сонячна погода буде не скрізь / Колаж "Сьогодні"
В Україні на Водохреще не буде сильних морозів. У деяких регіонах 19 січня слід очікувати мокрий сніг, а також сонце.
Про це повідомляють дані на Gismeteo.
Погода у Києві
У столиці температура повітря вдень буде -4 градуси, а ось вночі опуститься до -8. Опадів у місті не буде, але до самого вечора небо покриють хмари.
Погода у Львові
Цього дня у місті стовпчики термометрів піднімуться максимум до 0 градусів. Вночі синоптики прогнозують 4 градуси морозу. Також у Львові пройде мокрий сніг.
Погода в Харкові
19 січня у місті вдень температура повітря опуститься до 4 градусів морозу, а вночі синоптики обіцяють -8 градусів.
Опадів не буде. Небо до самого вечора покриють хмари, але іноді виглядатиме сонце.
Погода в Одесі
Порівняно з іншими містами, в Одесі буде найтепліше. Вдень температура повітря максимально підніметься до 2 градусів тепла, а от уночі опуститься до -4.
Опадів цього дня не буде. Небо у місті залишиться ясним до самого вечора.
Якою буде зима в Україні
Січень очікується контрастним за температурою.Початок місяця похмурий, теплий і малосніжний, а друга половина буде морозною і зі снігопадами.
Лютий варто очікувати холодний, сніговий та з сильними морозами у другій половині. У середині місяця будуть снігові бурани, а наприкінці – тріскучі морози, сніг.
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