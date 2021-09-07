Поліція розкрила обставини смерті мера Кривого Рогу – онлайн-трансляція

Камери спостереження зняли загибель мера Кривого Рогу. Колаж "Сьогодні"

Поліція повідомляє обставини смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Напередодні міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що попередньо слідство говорить про самогубство мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, аудит бюджету міста встановив серйозні зловживання.

У брифінгу беруть участь заступник начальника управління Головного слідчого управління Національної поліції України Микола Батюк і заступник начальника Головного управління – начальник слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області Олег Сліпчук.

Дивимося онлайн-трансляцію з пресцентру Нацполіції:

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Костянтин Павлов був виявлений мертвим у своєму будинку. В поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Пізніше з'явилося відео з камери спостереження моменту загибелі Павлова.

У поліції назвали три версії смерті Павлова. Правоохоронці розповіли, з якої зброї було застрелено чиновника. Тим часом експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака", що складалася з жителів міста, які неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності.