Після кібератаки Раду ще й замінували

Фото - 5 канал.

Верховну Раду України "замінували" – туди нікого не пускають.

Про це повідомила прессекретарка спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука Марія Дейнеко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Проводиться перевірка"

"Близько 15:00 надійшло таке повідомлення, тому у приміщенні парламенту проводиться перевірка", – сказала вона.

Також стало відомо, що до будівлі Верховної Ради поки що нікого не пускають.

Як повідомляється, після 17:00 має відбутися позачергове засідання парламенту для затвердження указу президента України Володимира Зеленського щодо запровадження надзвичайного стану у країні.

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Нова атака хакера?

Сьогодні в Україні припинили роботу низка державних сайтів. Йдеться про портали Служби безпеки України, Міністерства закордонних справ, Верховної Ради та Кабінету міністрів України, повідомляє сайт "Сьогодні".

Під час переходу на ці сторінки пошукові системи відповідають "Не вдається отримати доступ до сайту". Поки невідомо, в чому причина зупинки роботи сайтів – технічні проблеми або хакерська атака.

Наші джерела в СБУ повідомили, що поки що однозначної відповіді про те, чому "лежать" сайт їхньої спецслужби, немає.

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Нагадаємо, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що акаунти членів його сім'ї намагалися зламати.

"Послідували активні спроби зламати акаунти всієї моєї родини, заблокувати банківські картки, а також інші кібератаки", – написав Стефанчук.

Хакерська атака на Україну