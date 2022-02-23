Слід із Москви: Стефанчук заявив про кібератаку на його родину

Хакери намагалися зламати банківські картки та не тільки

Руслан Стефанчук. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що акаунти членів його сім'ї намагалися зламати.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Пішли активні спроби зламати акаунти всієї моєї родини, заблокувати банківські картки, а також інші кібератаки", – написав Стефанчук.

Спікер ВР закликав своїх підписників дотримуватися кібергігієни та не довіряти випадковим повідомленням.

"Не забувайте провести зміну паролів, двофакторну ідентифікацію та інші заходи інформаційної безпеки", – написав він.

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Стефанчук також додав, що вхід на сторінки планувався з Московської області – місто Митищі.

Фото: Руслан Стефанчук

Хакерська атака на Україну