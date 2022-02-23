След из Москвы: Стефанчук заявил о кибератаке на его семью

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что аккаунты членов его семьи пытались взломать.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Последовали активные попытки сломать аккаунты всей моей семьи, заблокировать банковские карты, а также другие кибератаки", – написал Стефанчук.
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Спикер ВР призвал своих подписчиков придерживаться кибергигиены и не доверять случайным сообщениям.
"Не забывайте произвести смену паролей, двухфакторную идентификацию и другие меры информационной безопасности", – написал он.
Стефанчук также добавил, что вход на страницы планировался из Московской области – город Мытищи.
Хакерская атака на Украину
- На фоне тревожных новостей о вторжении российских войск Украину накрыла еще и волна хакерских атак. Злоумышленники ограничили доступ украинцев к мобильным приложениям трех банков.
- Из-за атаки хакеров наблюдались неполадки в работе приложений Приват24 и Ощад24/7. Кроме того, перестали работать сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.
- Также месяц назад хакеры начали массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины. Тогда пострадали около 70 сайтов.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов тогда заявил, что за кибератакой на сайты органов власти Украины стоит Россия.