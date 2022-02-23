След из Москвы: Стефанчук заявил о кибератаке на его семью

Хакеры пытались взломать банковские карты и не только

Руслан Стефанчук. Фото: коллаж "Сегодня"

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что аккаунты членов его семьи пытались взломать.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Последовали активные попытки сломать аккаунты всей моей семьи, заблокировать банковские карты, а также другие кибератаки", – написал Стефанчук.

Спикер ВР призвал своих подписчиков придерживаться кибергигиены и не доверять случайным сообщениям.

"Не забывайте произвести смену паролей, двухфакторную идентификацию и другие меры информационной безопасности", – написал он.

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Стефанчук также добавил, что вход на страницы планировался из Московской области – город Мытищи.

Фото: Руслан Стефанчук

Хакерская атака на Украину