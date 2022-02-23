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СЬОГОДНІ Новини України

Нова хакерська атака? Сайти СБУ, Ради та Кабміну не працюють

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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23 лютого, 16:24
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В Україні перестали завантажуватися офіційні сайти держструктур – чому "лежать" портали
В Україні почалась нова кібератака. Фото: pexels
В Україні почалась нова кібератака. Фото: pexels / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні знову припинила роботу низка державних сайтів. Йдеться про портали Служби безпеки України, Міністерства закордонних справ, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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При переході на ці сторінки пошукові системи дають відповідь "Не вдається отримати доступ до сайту". Поки не відомо, у чому причина зупинки роботи сайтів – технічні проблеми або хакерська атака.

Сайти держструктур не працюють. Скріншот

Наші джерела в СБУ повідомили, що поки що однозначної відповіді про те, чому "лежить" сайт їхньої спецслужби – немає.

"Розбираємося, у чому причина", – повідомили у спецслужбі.

Хакерську атаку планували на 22 лютого

Раніше у Мережі з'явилася інформація, що хакери готували нову кібератаку на українські сайти – розпочати її планували вчора, 22 лютого.

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У повідомленні йшлося про оренду серверів для підготовки нових атак на веб-сайти державного, банківського сектора, сектора оборони. Згідно з цим повідомленням, атаки повинні зробити дефейс веб-ресурсів, що розміщуються в зоні .ua .

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