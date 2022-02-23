Новая хакерская атака? Сайты СБУ, Рады и Кабмина не работают

В Украине перестали загружаться официальные сайты госструктур – почему "лежат" порталы

В Украине началась новая кибератака. Фото: pexels / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине снова прекратил работу ряд государственных сайтов. Речь идет о порталах Службы безопасности Украины, Министерства иностранных дел, Верховной Рады и Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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При переходе на эти страницы поисковики дают ответ "Не удается получить доступ к сайту". Пока не известно, в чем причина остановки работы сайтов – технические проблемы или же хакерская атака.

Сайты госструктур не работают. Скриншот

Наши источники в СБУ сообщили, что пока однозначного ответа о том, почему "лежит" сайт их спецслужбы – нет.

"Разбираемся, в чем причина", – сообщили нам в спецслужбе.

Хакерскую атаку планировали на 22 февраля

Ранее в Сети появилась информация, что хакеры готовили новую кибератаку на украинские сайты – начать ее планировали вчера, 22 февраля.

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В сообщении говорилось об аренде серверов для подготовки новых атак на веб-сайты государственного, банковского сектора, сектора обороны. Согласно этому сообщению, атаки должны совершить дефейс веб-ресурсов, размещаемых в зоне .ua.