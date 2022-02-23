Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Призыв резервистов ⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🔴 Обострение в ООС 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Новая хакерская атака? Сайты СБУ, Рады и Кабмина не работают

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 февраля, 16:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украине перестали загружаться официальные сайты госструктур – почему "лежат" порталы
В Украине началась новая кибератака. Фото: pexels
В Украине началась новая кибератака. Фото: pexels / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине снова прекратил работу ряд государственных сайтов. Речь идет о порталах Службы безопасности Украины, Министерства иностранных дел, Верховной Рады и Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Реклама

При переходе на эти страницы поисковики дают ответ "Не удается получить доступ к сайту". Пока не известно, в чем причина остановки работы сайтов – технические проблемы или же хакерская атака.

Сайты госструктур не работают. Скриншот

Наши источники в СБУ сообщили, что пока однозначного ответа о том, почему "лежит" сайт их спецслужбы – нет.

"Разбираемся, в чем причина", – сообщили нам в спецслужбе.

Хакерскую атаку планировали на 22 февраля

Ранее в Сети появилась информация, что хакеры готовили новую кибератаку на украинские сайты – начать ее планировали вчера, 22 февраля.

Реклама

В сообщении говорилось об аренде серверов для подготовки новых атак на веб-сайты государственного, банковского сектора, сектора обороны. Согласно этому сообщению, атаки должны совершить дефейс веб-ресурсов, размещаемых в зоне .ua.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Новая хакерская атака? Сайты СБУ, Рады и Кабмина не работают Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Новая хакерская атака? Сайты СБУ, Рады и Кабмина не работают Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

179 905

заболело за неделю в Украине

-20%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3665

Евро (€)

32.9

Doodle Сегодня
23 февраля. Джонас Солк . 68 лет назад в этот день осуществлено первое в мире массовое вакцинирование против полиомиелита…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять