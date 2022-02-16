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СБУ заметила "след иностранных спецслужб" в масштабной хакерской атаке на Украину

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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16 февраля, 15:46
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Некоторые банковские системы, а также важные сайты украинских ведомств не работали
В СБУ заявили, что хакерскую атаку не могли устроить отдельные хакеры
В СБУ заявили, что хакерскую атаку не могли устроить отдельные хакеры / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина страдает от масштабной хакерской атаки. Не работали сайты важных ведомств и банковские приложения. В настоящее время ситуация контролируемая.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины Виктор Жора.

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Мощность атаки

Он сказал, что сейчас ситуация полностью контролируемая. Атака продолжается, средний показатель мощности атаки достигает десятков Мбит/с.

"Мы фиксируем комбинацию методов, целый ряд технологий атак на веб-ресурсы. Это говорит о координации действий атакующих, о привлечении серьезного объема ресурсов. Повторюсь, что ситуация контролируемая и Украина с этой атакой справляется", – сообщил на брифинге заместитель главы Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины Виктор Жора.

Начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил на брифинге, что рано говорить о конкретных исполнителях.

Стоимость атаки

Витюк добавил, уже сегодня видно, что стоимость такой атаки составляет миллионы долларов.

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"Не может какой-то отдельный хакер или группа хакеров позволить себе потратить такие деньги, чтобы потом не получить никакой материальной выгоды. Такие атаки всегда проводят государства через свои спецслужбы или подконтрольные хакерские преступные объекты. То есть создается специальная инфраструктура для таких атак. Мы четко видим здесь след иностранных спецслужб", – сказал Витюк.

Хакерские атаки

Из-за атаки хакеров наблюдались неполадки в работе приложений Приват24 и Ощад24/7. Кроме того, перестали работать сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Если банковские программы уже работают, то сайты все еще нет. Вечером хакеры атаковали портал государственных услуг "Дія". Их атака была отбита. Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пользователями "Дії" атака осталась незамеченной. Кроме того, хакеры взялись за атаку на Monobank. В настоящее время приложение банка работает стабильно, однако, как заявил основатель Monobank Олег Гороховский, "если будет мощно штормить, будем вынуждены временно отключить "внешний мир" и оставить только Украину".

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