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СЬОГОДНІ Новини України

СБУ помітила "слід іноземних спецслужб" у масштабній хакерській атаці на Україну

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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16 лютого, 15:46
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Деякі банківські системи та важливі сайти українських відомств не працювали
У СБУ заявили, що хакерську атаку не могли влаштувати окремі хакери
У СБУ заявили, що хакерську атаку не могли влаштувати окремі хакери / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна страждає від масштабної хакерської атаки. Не працювали сайти важливих відомств та банківські програми. Наразі ситуація контрольована.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Держслужби спецзв'язку та захисту інформації України Віктор Жора.

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Потужність атаки

Він сказав, що зараз ситуація є повністю контрольованою. Атака триває, середній показник потужності атаки досягає десятків Мбіт/с.

"Ми фіксуємо комбінацію методів, цілу низку технологій атак на вебресурси. Це говорить про координацію дій атакуючих, про залучення серйозного обсягу ресурсів. Повторюся, що ситуація контрольована і Україна з цією атакою справляється", – повідомив на брифінгу заступник голови Держслужби спецзв'язку та захисту інформації Віктор Жора.

Начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив на брифінгу, що рано говорити про конкретних виконавців.

Вартість атаки

Вітюк додав, що вже сьогодні помітно, що вартість такої атаки становить мільйони доларів.

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"Не може якийсь окремий хакер чи група хакерів дозволити собі витратити такі гроші, щоб потім не отримати жодної матеріальної вигоди. Такі атаки завжди проводять держави через свої спецслужби чи підконтрольні хакерські злочинні об'єкти. Тобто створюється спеціальна інфраструктура для таких атак. Ми чітко бачимо тут слід іноземних спецслужб", – сказав Вітюк.

Хакерські атаки

Через атаку хакерів спостерігалися неполадки у роботі додатків Приват24 та Ощад24/7. Крім того, перестали працювати сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Якщо банківські програми вже працюють, то сайти все ще ні. Також увечері хакери атакували портал державних послуг "Дія". Їхню атаку було відбито. Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, для користувачів "Дії" атака залишилася непомітною. Крім того, хакери взялися за атаку на Monobank. Нині додаток банку працює стабільно, однак, як заявив засновник Monobank Олег Гороховський, "якщо буде потужно штормити, будемо змушені тимчасово відключити "зовнішній світ" і залишити лише Україну".

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