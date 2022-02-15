Не лише банки: хакери атакували "Дію"

В атаці підозрюють Росію та Китай

Нині "Дія" працює/Фото: колаж: "Сьогодні"

Слідом за українськими банками та сайтами, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал державних послуг "Дія".

Про це у Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Реклама

Деталі

Приблизно о 20:00 на портал державних послуг Дія розпочалася DDoS-атака.

"Початковий вектор — Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко "обрізали" цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була "відбита". Для користувачів Дії атака залишилася непомітною", — повідомив Федоров.

Хакерські атаки сьогодні

У вівторок, 15 лютого, на Україну була скоєна масштабна хакерська атака. Спостерігалися неполадки у роботі додатків "Приват24" та "Ощад24/7". Крім того, перестали працювати сайти Міністерства оборони та Збройних Сил України. Якщо банківські програми вже працюють, то сайти все ще ні.

Читайте також