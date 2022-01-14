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"Це найпотужніша". У Держспецзв'язку продовжують розслідування атаки хакерів

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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14 січня, 17:16
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Внаслідок хакерської атаки постраждали близько 70 сайтів, у тому числі "Дія"
Постраждалі сайти відновлюють роботу
Постраждалі сайти відновлюють роботу / Фото: Колаж: Сьогодні

Хакерська атака, яка була здійснена на сайти державних органів, що є найпотужнішою за останні чотири роки. Внаслідок дій зловмисників постраждало близько 70 сайтів.

Про це заявив заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора під час брифінгу.

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Так, зараз триває розслідування того, хто може стояти за хакерською атакою.

"Можемо констатувати, що за останні чотири роки – це найпотужніша атака. Принаймні, враховуючи її охоплення... Було атаковано близько семи десятків центральних і регіональних сайтів, тобто, сайті центральних органів виконавчої влади і регіональні сайти", – наголосив Жора.

На думку заступника голови Держспецзв'язку, протягом сьогоднішнього дня вдасться зібрати доказову базу та розпочати аналіз. Окрім того, до з'ясування подробиць приєдналися міжнародні партнери.

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"Хочу зауважити, що наші міжнародні партнери запропонували нам допомогу в розслідуванні цього інциденту. Ми з ними активно взаємодіємо", – каже Віктор Жора.

За його словами, постраждалі сайти відновлюють роботу та мобільний додаток "Дія" працює.

"Портал "Дія" зараз вимкнено. Із сайтом "Дія" тривають роботи. Всі користувачі мобільного застосунку можуть отримувати послуги у звичайному режимі", – додав він.

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Що сталося

Нагадаємо, що у ніч на 14 січня була скоєно хакерську атаку на низку урядових сайтів України, зокрема МЗС, МОН та інші. Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру.

Роботу здебільшого атакованих державних ресурсів уже відновлено. Контент сайтів залишився без змін, і витоку персональних даних, як запевняють, не сталося.

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