Не только банки: хакеры атаковали "Дію"

В атаке подозревают Россию и Китай

Сейчас "Дія" работает/Фото: коллаж: "Сегодня"

Вслед за украинскими банками и сайтами, мощная DDoS-атака началась и на портал государственных услуг "Дія".

Об этом в Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Подробности

Приблизительно в 20:00 на портал государственных услуг "Дія" началась DDoS-атака.

"Начальный вектор — Россия и Китай. Где-то 600 тысяч пакетов вредного трафика в секунду. Наши специалисты быстро "обрезали" это направление, но атака вернулась уже из Чехии и Узбекистана. И снова была отбита", — сообщил Федоров.

Хакерские атаки сегодня

Во вторник, 15 февраля, Украина поверглась масштабной хакерской атаке. Наблюдались неполадки в работе приложение "Приват24" и "Ощад24/7". Кроме того, перестали работать сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Если банковские приложения уже работают, то сайты все еще нет.

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