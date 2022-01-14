До хакерських атак причетна РФ. У Мінкульті пояснили, чому та як їх розкрили

Українська влада розповіла, чому РФ вигідні хакерські атаки на держсайти і як знайшли "російський слід"

Хакерські атаки на українські сайти могла організувати РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

До хакерських атак на сайти держструктур України причетна РФ – влада вже знайшла кілька доказів. За допомогою кібератаки Росія хоче посіяти хаос серед українців та дестабілізувати ситуацію.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

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"Українські інтернет-ресурси від початку російської військової агресії атакуються уже не вперше і навіть не вдруге. Деякі кібератаки були настільки масовими, що увійшли у світові підручники для кіберфахівців", – написала пресслужба.

За допомогою таких атак РФ намагається дестабілізувати ситуацію у країні, посіяти хаос і зневіру у суспільстві.

З чим пов'язана атака хакера?

У Мінкульті вважають, що спроба злому українських ресурсів пов'язана з такими факторами:

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нещодавньою поразкою РФ на переговорах про співпрацю України та НАТО.

Росія днями знову розпочала військові навчання біля кордонів України, а атаки можуть бути "додатком", щоб натиснути психологічно.

Чому РФ причетна до атак?

У міністерстві заявили, що на російський слід вказує і хронологія поширення новини: спочатку соцмережі, потім інформація спочатку з'явилася у "зливних бачках", а далі її активно поширили вже російські ЗМІ:

04:04 – "Бійтесь": хакери зламали сайт Міністерства освіти України" (alternatio.org);

04:14 – "Бійтеся": на сайті українського міністерства з'явилися погрози мешканцям" (ria.ru);

05:00 – "Хакери зламали сайт міністерства освіти України" (echo.msk.ru);

05:03 – "Чекайте на гірше": Хакери зламали сайти українських міністерств і розмістили там погрози" (life.ru);

Українські медіа підхопили новину лише о 7 ранку.

Як хакери приховували "російський слід"

У повідомленні, яке хакери залишили на українських сайтах, були згадки про Волинь, ОУН-УПА, Галичину, Полісся та "інші історичні землі".

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"Це зроблено навмисне, аби кинути тінь за хакерську атаку на Польщу: Росія та її проксі давно працюють над тим, аби посварити дві дружні сусідські країни. Адже минуле польсько-українських відносин є чутливою темою" , – пояснили у Мінкульті.

Українські розслідувачі ще 2017 року знайшли факти причетності російських спецслужб до нагнітання антиукраїнських настроїв у Польщі. Росіяни використовують крайніх націоналістів або працюють під їхнім виглядом: ушкоджують пам'ятники та могили, наносять провокаційні написи українською чи польською мовою.

"Польський текст хоч і написаний без помилок, але і видно, що його писав не носій мови. Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги", – уточнили у Мінкульті.

Які висновки можна зробити?