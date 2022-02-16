Хто стоїть за кібератаками на Україну та яка їхня мета

Впродовж вчорашнього дня не працювали деякі банківські системи, а також сайти державних відомств

15 лютого атакували українські сайти та банки / Фото: Колаж: Сьогодні

Масштабну хакерську атаку на Україну фахівці класифікують як інформаційно-психологічну.

Про це заявив заступник секретаря ради національної безпеки та оборони України Сергій Демедюк на брифінгу.

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"Атака здійснювалася для населення, показати відсутність доступу до інформаційних електронних ресурсів, які надає держава та фінансові установи", – сказав він.

За його словами, ще вранці вчорашнього дня всім почали приходити смс-повідомлення про те, що ввечері з 15 на 16 лютого не працюватимуть банкомати.

"Це було вже скоординовано планову атаку для того, щоб люди самі почали допомагати злочинцям здійснювати пасивну DDoS-атаку на ресурси – перевіряти свої активи, працює чи не працює, знімати гроші. І напевно, їм це вдалося, бо наші суб'єкти забезпечення кібербезпеки фіксують , що вектор атаки був різноманітним. І більша частина була з території України. Саме ця частина на психологічну атаку наших людей, які почали ставитися практично панічно до ЗМІ, які почали поширювати, що у нас є великі проблеми з комунікацією", – додав Демедюк.

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Наразі триває розслідування, але вже відомо, що атака сталася за допомогою іноземних спецслужб.

"Рано говорити про конкретних виконавців, – повідомив на брифінгу начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк. – Але вже сьогодні ми бачимо таке: як сказав Михайло Федоров, вартість такої атаки становить мільйони доларів. Не може якийсь окремий хакер або група хакерів дозволити собі витратити такі гроші, щоб потім не отримати жодної матеріальної вигоди. Такі атаки завжди проводять держави через спецслужби або підконтрольні хакерські злочинні об'єкти. Тобто, створюється спеціальна інфраструктура для таких атак. Ми чітко бачимо тут сліди іноземних спецслужб".

Хакерські атаки вчора

Через атаки хакерів спостерігалися неполадки у роботі додатків Приват24 і Ощад24/7. Крім того, перестали працювати сайти Міністерства оборони і Збройних сил України.

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Увечері хакери атакували портал державних послуг "Дія". Їхня атака була відбита. Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, користувачами "Дії" атака залишилася непоміченою. Крім того, хакери взялися за атаку на Monobank.

Наразі додаток банку працює стабільно, однак, як заявив засновник Monobank Олег Гороховський, "якщо дуже штормитиме, будемо змушені тимчасово відключити "зовнішній світ" та залишити лише Україну".

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