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Кто стоит за кибератаками на Украину и какая их цель

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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16 февраля, 14:57
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В течение вчерашнего дня не работали некоторые банковские системы, а также сайты государственных ведомств
15 февраля атаковали украинские сайты и банки
15 февраля атаковали украинские сайты и банки / Фото: Коллаж: Сегодня

Масштабную хакерскую атаку на Украину специалисты классифицируют, как информационно-психологическую.

Об этом заявил заместитель секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк на брифинге.

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"Атака осуществлялась для населения, показать отсутствие доступа к информационным электронным ресурсам, которые предоставляет государство и финансовые учреждения", – сказал он.

По его словам, еще утром вчерашнего дня всем начали приходить смс-уведомления о том, что вечером с 15-го на 16-е февраля не будут работать банкоматы.

"Это была уже скоординирована плановая атака для того, чтобы люди сами начали помогать преступникам осуществлять пассивную DDoS-атаку на ресурсы – проверять свои активы, работает или не работает, снимать деньги. И наверное, им это удалось, потому что наши субъекты обеспечения кибербезопасности фиксируют, что вектор атаки был разнообразным. И большая часть была с территории Украины. Именно эта часть на психологическую атаку наших людей, которые начали относится практически панически к СМИ, которые начали распространять, что у нас большие проблемы с коммуникацией", – добавил Демедюк.

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Пока идет расследование, но уже известно, что атака произошла с помощью иностранных спецслужб.

"Рано говорить о конкретных исполнителях, – сообщил на брифинге начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. – Но уже сегодня мы видим следующее: как сказал Михаил Федоров, стоимость такой атаки составляет миллионы долларов. Не может какой-то отдельный хакер или группа хакеров позволить себе потратить такие деньги, чтобы потом не получить никакой материальной выгоды. Такие атаки всегда проводят государства через свои спецслужбы или подконтрольные хакерские преступные объекты. То есть создается специальная инфраструктура для таких атак. Мы четко видим здесь след иностранных спецслужб".

Хакерские атаки вчера

Из-за атаки хакеров наблюдались неполадки в работе приложений Приват24 и Ощад24/7. Кроме того, перестали работать сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

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Вечером хакеры атаковали портал государственных услуг "Дія". Их атаку отразили. Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пользователями "Дії" атака осталась незамеченной. Кроме того, хакеры взялись за атаку на Monobank.

В настоящее время приложение банка работает стабильно, однако, как заявил основатель Monobank Олег Гороховский, "если будет мощно штормить, будем вынуждены временно отключить "внешний мир" и оставить только Украину".

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