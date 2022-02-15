Атака продолжается: хакеры взялись за Monobank

Пока что приложение работает должным образом

Хакеры продолжают совершать атаку/Фото: коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 15 февраля, на украинские интернет-ресурсы и банки была осуществлена масштабная хакерская атака. Не работали некоторые банковские приложения и государственные сайты. Вечером стало известно, что началась атака на Monobank.

Об этом в Facebook сообщил основатель Monobank Олег Гороховский.

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Фактически DDoS-атака сегодня идет на все украинские банки.

"Пошли к нам массированные запросы из узла в Нидерландах. Наблюдаем за ситуацией очень внимательно. Если будет мощно штормить, будем вынуждены временно отключить "внешний мир" и оставить только Украину", — написал Олег Гороховский.

Волна хакерских атак

Во вторник, 15 февраля, на Украину была совершена масштабная хакерская атака. Наблюдались неполадки в работе приложений "Приват24" и "Ощад24/7". Кроме того, перестали работать сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Если банковские программы уже работают, сайты все еще нет. Также вечером хакеры атаковали портал государственных услуг "Дія". Их атака была отбита. Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, для пользователей "Дії" атака осталась незаметной.

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