Атака продовжується: хакери взялися за Monobank

Поки що додаток працює належним чином

Хакери продовжують здійснювати атаку/Фото: колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 15 лютого, на українські інтернет-ресурси та банки була здійснена масштабна хакерська атака. Не працювали деякі банківські додатки та державні сайти. Увечері стало відомо, що почалася атака на Monobank.

Про це у Facebook повідомив засновник Monobank Олег Гороховський.

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Деталі

Фактично DDoS-атака сьогодні йде на всі українські банки.

"Пішли масовані запити з вузла в Нідерландах. Спостерігаємо за ситуацією дуже уважно. Якщо буде потужно штормити, будемо змушені тимчасово відключити "зовнішній світ" і залишити лише Україну", — написав Олег Гороховський.

Хвиля хакерських атак

У вівторок, 15 лютого, на Україну була скоєна масштабна хакерська атака. Спостерігалися неполадки у роботі додатків "Приват24" та "Ощад24/7". Крім того, перестали працювати сайти Міністерства оборони та Збройних Сил України. Якщо банківські програми вже працюють, то сайти все ще ні. Також увечері хакери атакували портал державних послуг "Дія". Їхню атаку було відбито. Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, для користувачів "Дії" атака залишилася непомітною.

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