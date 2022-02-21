Знову РФ? Українські сайти можуть атакувати хакери: дата

На сайті Raidforums було виявлено повідомлення, що містить погрозу проведення кібератак

В Україні знов можуть бути кібератаки. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні вже у вівторок, 22 лютого, можуть повторитись масштабні кібератаки.

Про це повідомили на сайті CERT-UA.

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Деталі

На сайті Raidforums було виявлено повідомлення, що містить погрозу проведення кібератак 22 лютого. Наразі обговерення за даним посиланням видалено.

У повідомлені йшлося про оренду серверів для підготовки нових атак на веб-сайти державного сектору, банківського сектору, сектору оборони. За цим повідомленням вбачається, що атаки повинні здійснити дефейс веб-ресурсів, що розміщуються в зоні .ua.

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Повідомлення на сайті Raidforums

Хакерська атака на Україну

На тлі тривожних новин про вторгнення російських військ Україну накрила ще й хвиля атак хакерів. Зловмисники обмежили доступ українців до мобільних додатків трьох банків.

Не працювали такі ресурси

Міністерства освіти та науки;

Держслужби з надзвичайних ситуацій;

Міністерства юстиції України;

Міністерства фінансів;

Міністерства молоді та спорту;

Міністерства інфраструктури;

Міністерства цифрової трансформації;

Міністерство інформаційної політики.

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Через атаки хакерів спостерігалися неполадки у роботі додатків Приват24 і Ощад24/7. Крім того, перестали працювати сайти Міністерства оборони та Збройних Сил України.

15 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький ввів підвищений рівень кіберзагрози по всій країні. Попередження набуло чинності негайно і триватиме щонайменше до кінця місяця.

Місяць тому в ніч на 14 січня хакери розпочали масову кібератаку веб-сайти державних структур України. Тоді постраждали близько 70 сайтів.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов тоді заявив, що за кібератакою на сайти органів влади України стоїть Росія.

На початку лютого Сенат США розглядав можливість запровадження санкцій проти Російської Федерації за постійні кібератаки в Україні.