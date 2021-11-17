Після вакцинації від COVID-19 вмирають? Санлікар України дав відповідь

Ігор Кузін розповів, чи пов'язані вакцинація та смерті. Фото: колаж "Сьогодні"

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що на сьогодні насправді немає жодного випадку, коли було встановлено зв'язок між вакцинацією та смертю.

Про це Кузін повідомив у ексклюзивному інтерв'ю для сайту "Сьогодні".

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Про смерті після вакцинації

Зі слів головного санітарного лікаря, в Україні працює ефективна система фармакологічного нагляду. Суть її в тому, що кожен випадок, пов'язаний із вакцинованою людиною протягом 30 днів після щеплення, розцінюється як несприятливий випадок після імунізації.

Навіть якщо людина помре від інфаркту чи інсульту внаслідок ДТП, такий випадок буде зафіксований як несприятливий після імунізації.

"Таких випадків у нас зафіксовані 124 станом на 12 листопада. Тобто це смерті людей, які були вакциновані протягом останніх 30 днів до смерті", – зазначив Кузін.

Вакцинація та смерть між собою не пов'язані

Кузін додав, що насправді немає жодного випадку, коли було встановлено зв'язок між вакцинацією та смертю. З кожного такого випадку збирається спочатку засідання на обласному рівні, потім – національної комісії.

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"Я б просив ЗМІ дуже обережно висвітлювати такі теми, адже необережні повідомлення можуть сприяти поширенню фейків про вакцинацію", – підсумував він.

Вакцинуватися в маршрутці можуть усі охочі / Колаж "Сьогодні"

Як вакцинація впливає вагітність?

При виборі вакцин для щеплень вагітних варто віддавати перевагу вакцинам на платформі мРНК – в Україні це Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Вакцинація під час вагітності на будь-якому терміні не має негативного впливу на плід або на майбутню матір, а також не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живого вірусу.

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Зазначається, що користі від вакцинації як вагітній, так дитині, набагато більше.

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