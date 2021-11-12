Чи безпечно? Все, що потрібно знати про вакцинацію вагітних від COVID-19

Зараз у суспільстві спостерігається "антивакцинальна вакханалія"

Вакцинація для вагітних є безпечною. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні часто фіксують захворюваність та смертність від коронавірусу серед вагітних та породіль. Тому жінкам рекомендують вакцинуватись. Але водночас багато хто боїться робити щеплення.

Докладніше про те, чи можна вагітним щепитися від COVID-19 – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Вакцина безпечна для вагітних

У програмі "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" заслужений лікар України В'ячеслав Камінський спростував, що вакцина від коронавірусу є небезпечною для вагітних.

"Я у своїй лікарській практиці намагався уникати залякувань пацієнтів. Але сьогодні не сказати цифру – за 10 місяців більше 50 вагітних, це вимагає не просто замислитися, а кричати на весь голос: рятуйте цих дівчат", – сказав лікар.

На його думку, зараз у суспільстві спостерігається "антивакцинальна вакханалія".

"Моя думка, на жаль, досить сумна, тому що ми сьогодні зустрілися з наслідками тієї антивакцинальної вакханалії, яку спостерігаємо вже, напевно, близько 10 років. Адже не з ковідом виникла думка, що вакцини шкідливі, що вони можуть призвести до безпліддя, ще чогось. Це наслідки всієї цієї сенсибілізації", – підкреслив Камінський.

Вагітні жінки перебувають у зоні ризику COVID-19

Як стало відомо, вагітні жінки з симптоматичним перебігом COVID-19 мають на 70% вищий ризик померти внаслідок цієї хвороби.

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Крім того, коронавірус під час вагітності також може викликати передчасні пологи (народження дитини раніше 37-го тижня) і госпіталізацію новонародженого в палату інтенсивної терапії.

Як вакцинація COVID-19 впливає на вагітність?

Вакцинація під час вагітності на будь-якому терміні не має негативного впливу на плід або на майбутню матір, а також не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живий вірус.

Зазначається, що користі від вакцинації як для вагітної, так і для дитини, набагато більше.

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Вакцинація захищає від тяжкого перебігу COVID-19

Під час вибору вакцин для щеплень вагітних, варто віддавати перевагу вакцинам на платформі мРНК – в Україні це Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

До речі, мільйони майбутніх матерів у всьому світі щеплені від ковіду вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech без жодних негативних наслідків для них або дитини.

Коронавірус в Україні на сьогоднішні

За добу 11 листопада в Україні зафіксовано 24 058 нових підтверджених випадків COVID-19. Захворіло дітей – 1616, медпрацівників – 468.

Минулої доби госпіталізували 4318 осіб, крім цього, зафіксували 750 летальних випадків. Одужала 21 941 особа.