Пожежа на нафтобазі на Рівненщині: прокуратура відкрила справу про екоцид

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Пожежу на Рівненській нафтобазі загасили. Для цього рятувальникам знадобилося майже дві доби цілодобової роботи. Про це повідомляє начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль. За його словами, нафтобаза повністю знищена.
Через ракетний обстріл нафтобази прокуратура порушила справу за фактом екоциду. Як уточняє пресслужба Офісу Генерального прокурора, пожежа на об’єкті може завдати невиправних втрат екології. Збитки оцінює спеціальна комісія.
Нагадаємо, пожежа сталася 28 березня внаслідок ворожого ракетного удару.
Пожежі на нафтобазах
За місяць війни російські окупанти обстріляли нафтобази мінімум у чотирьох містах України:
- 25 лютого внаслідок обстрілу Харкова спалахнула нафтобаза на місцевому тракторному заводі (ХТЗ) на проспекті Індустріальний.
- 27 лютого російські окупанти обстріляли із ракет Васильків. Внаслідок вибуху там почалася пожежа на нафтобазі. У Мережі побоювалися, що інцидент міг стати екологічною катастрофою колосальних масштабів. 12 березня ситуація повторилася – після авіаудару знову спалахнула нафтобаза.
- 28 лютого військові РФ підірвали нафтобазу в Охтирці на Сумщині.
- 3 березня через обстріл Чернігова спалахнули резервуари з дизельним пальним. Загальний обсяг цистерн із дизпальним становив 5 тис. куб. м.