Пожар на нефтебазе в Ровенской области: прокуратура открыла дело об экоциде

Тушение пожара на нефтебазе в Ровенской области / Фото: Коллаж: Сегодня
Пожар на Ровенской нефтебазе был потушен. Для этого спасателям понадобилось почти двое суток круглосуточной работы. Об этом сообщает начальник Ровенской ОВА Виталий Коваль. По его словам, нефтебаза полностью уничтожена.
Из-за ракетных обстрелов нефтебазы прокуратура возбудила дело по факту экоцида. Как уточняет пресс-служба Офиса генерального прокурора, пожар на объекте может нанести неисправимые потери экологии. Ущерб оценивает специальная комиссия.
Напомним, пожар произошел 28 марта в результате вражеского ракетного удара.
Пожары на нефтебазах
За месяц войны российские оккупанты обстреляли нефтебазы минимум в четырех городах Украины:
- 25 февраля в результате обстрела Харькова вспыхнула нефтебаза на местном тракторном заводе (ХТЗ) по проспекту Индустриальный.
- 27 февраля русские оккупанты обстреляли из ракет Васильков. В результате взрыва там начался пожар на нефтебазе. В Сети опасались, что инцидент мог стать экологической катастрофой колоссальных масштабов. 12 марта ситуация повторилась – после авиаудара снова вспыхнула нефтебаза.
- 28 февраля военные РФ взорвали нефтебазу в Ахтырке в Сумской области.
- 3 марта из-за обстрела Чернигова вспыхнули резервуары с дизельным топливом. Общий объем цистерн с дизтопливом составил 5 тыс. куб. м.