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Щеплень від COVID-19 вистачить на всіх. Як в Україні будуть нарощувати темпи вакцинації

9 серпня, 11:05

Тетяна Очеретяна

Багато жителів маленьких сіл все ще не знають, як їм отримати щеплення. Через це обласна влада буде особисто перевіряти, як у районах організували вакцинацію

Влада назвала заходи для збільшення темпів вакцинації в Україні. Колаж "Сьогодні"

Україна має достатньо вакцин для масової вакцинації, яка з переходом до п'ятого етапу стала доступна для всіх категорій громадян. Завдання місцевої влади – організувати процес таким чином, щоб навіть жителі малих населених пунктів мали можливість вакцинуватися.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Він відвідав центр масової вакцинації в Черкасах і зазначив, що там є можливість вибору між CoronaVac, Pfizer і Moderna.

"Черкаська область – четверта за темпами вакцинації серед областей України. Тут зробили понад 216 тисяч щеплень. Працюють 30 центрів вакцинації, 95 пунктів щеплень і 25 мобільних бригад. Однак темпи потрібно нарощувати, у всіх регіонах", – сказав Тимошенко.

Що повинна зробити місцева влада для масової вакцинації?

"Багато людей, особливо в малих населених пунктах, не знають про можливості щеплення. Тому главам обласних адміністрацій поставлено завдання проїхати по районам і особисто перевірити, як організований процес. Чи знають люди, як отримати щеплення і де його зробити", – наголосив Тимошенко.

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Він додав, що в країні достатньо вакцин і кваліфікованих медичних працівників, та закликав усіх скористатися цією можливістю і зробити щеплення.

Як ще будуть заохочувати людей до вакцинації?

В Україні вводять "плюшки" для людей, які отримають щеплення від коронавірусу:

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